Netflix sigue renovando un catálogo de series y películas desbordado de opciones para todos los gustos. Una película viene ganandose un lugar entre las ofertas más reproducidas en lo que va del 2026, de la mano de una historia dramática con tintes post apocalípticos, muy diferente a lo que hemos visto de producciones asiáticas, y dura menos de dos horas: El gran diluvio.
La película coreana que arrasa en Netflix y es de las más vistas del 2026
Netflix la incorporó a finales del 2025, y desde entonces es una de las producciones asiáticas más elegidas por los suscriptores
En la actualidad, no hay ninguna oferta en la plataforma de Netflix que pueda competir contra las series y películas de producción coreana, las cuales se especializaron en dramas y comedias románticas. A pesar de que la gran tendencia entre los suscriptores son las series, una película no ha parado de sumar reproducciones, y compite por ser una de las más vistas del año.
La película contó con un presupuesto de aproximadamente 22 millones de dólares y gran parte de este dinero se destinó a efectos visuales, algo completamente necesario para una oferta de acción y csi-fi. El protagonista de la oferta que está arrasando dentro de Netflix es Park Hae-soo, quien interpretó a Cho Sang-woo en El juego del calamar.
A los pocos días de su estreno, la película alcanzó el primer puesto en el ranking de películas de habla no inglesa en 54 países, dejando en claro que las ofertas coreanas son la tendencia en el catálogo de Netflix. Este relato te llevará a recorrer una historia que va desde el drama, hasta ciencia ficción, destacada por giros argumentales inesperados, algo que sumó muchos puntos entre los suscriptores.
Esta película se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a fines del 2025, y en cuestión de meses se ha posicionada como una de las más vistas del 2026.
Netflix: de qué trata la película El gran diluvio
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película coreana que arrasa en la plataforma, El gran diluvio centra su historia en: "En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad".
Netflix: reparto de la película El gran diluvio
- Kim Da-mi como Gu An-na
- Park Hae-soo como Son Hee-jo
- Kwon Eun-seong como Ja-in
- Jeon Hye-jin como Lim Hyeon-mo
- Lee Hak-joo como Sin Ga-won.
- Park Byung-eun como Lee Hwi-so.
- Jeon Yu-na como Lee Ji-soo.
- Kang Bin como Mi-jung (un asaltante o saqueador).
- Kim Dong-young como otro de los saqueadores que aparecen durante la crisis.
Dónde ver la película El gran diluvio, según la zona geográfica
