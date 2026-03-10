La película coreana que arrasa en Netflix y es de las más vistas del 2026

A los pocos días de su estreno, la película alcanzó el primer puesto en el ranking de películas de habla no inglesa en 54 países, dejando en claro que las ofertas coreanas son la tendencia en el catálogo de Netflix. Este relato te llevará a recorrer una historia que va desde el drama, hasta ciencia ficción, destacada por giros argumentales inesperados, algo que sumó muchos puntos entre los suscriptores.

Esta película se sumó al catálogo de series y películas de Netflix a fines del 2025, y en cuestión de meses se ha posicionada como una de las más vistas del 2026.

Embed - El Gran Diluvio | Tráiler oficial | Netflix

Netflix: de qué trata la película El gran diluvio

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta película coreana que arrasa en la plataforma, El gran diluvio centra su historia en: "En el que podría ser el último día en la Tierra, una lucha de vida o muerte en un apartamento inundado pronto se convierte en la única esperanza de supervivencia de la humanidad".

Con tan solo un par de meses en el catálogo de Netflix, ya es una de las películas asiáticas más elegidas del 2026.

el gran diluvio netflix 1

Netflix: reparto de la película El gran diluvio

Kim Da-mi como Gu An-na

Park Hae-soo como Son Hee-jo

Kwon Eun-seong como Ja-in

Jeon Hye-jin como Lim Hyeon-mo

Lee Hak-joo como Sin Ga-won.

Park Byung-eun como Lee Hwi-so.

Jeon Yu-na como Lee Ji-soo.

Kang Bin como Mi-jung (un asaltante o saqueador).

Kim Dong-young como otro de los saqueadores que aparecen durante la crisis.

Dónde ver la película El gran diluvio, según la zona geográfica