Netflix sobresale con la película turca más romántica que conquista corazones

Aunque la llama del amor empieza a arder en el corazón de este par, también resurgen los conflictos del pasado. Es una historia de amor que, por momentos, avanza confiada sobre los tropos del género.

Netflix: de qué trata la película turca Una imagen para creer

Un par de abuelas entrometidas engañan a sus nietos ya adultos para que tengan un encuentro romántico que reaviva un amor de la infancia y viejos piques.

La reseña de la película romántica Una imagen para creer sigue la historia de Sahra y Deniz, quienes se conocieron de pequeños y sus caminos vuelven a cruzarse de adultos. El hecho de que se encuentren no es coincidencia, sino que sus respectivas abuelas están jugando a cupido.

Netflix: reparto de la película turca Una imagen para creer

Ayça Ayin Turan, como Sahra

Ekin Koç, como Deniz

Çar Çtanak, como Ulas

Çala Irmak, como Ahu

Zerrin Sümer

Yildiz Kültür

Kemal Okan Özkan, como Kerem

Bülent Gültekin

Tráiler de la película Una imagen para creer

Embed - UNA IMAGEN PARA CREER Trailer (2023) SUBTITULADO [HD] Netflix-Turquía / Make Me Believe Trailer

Dónde ver la película turca Una imagen para creer, según la zona geográfica