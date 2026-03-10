Netflix tiene el inventario lleno de excelentes películas turcas, uno de los grandes ejemplos es esta sensacional cinta romántica que conquista corazones, se trata de Una imagen para creer.
Netflix sobresale con la película turca más romántica que conquista corazones
La película turca está protagonizado por Ayça Aysin Turan aborda la historia de una mujer y un hombre que se reencuentran después de muchos años. Ellos se conocieron durante la infancia, por lo que todo parece una romántica jugarreta del destino.
Sin embargo, esto no es del todo verdad, ya que las abuelitas de ambos son las que orquestaron el plan para juntarlos y hacer que cupido los fleche.
Aunque la llama del amor empieza a arder en el corazón de este par, también resurgen los conflictos del pasado. Es una historia de amor que, por momentos, avanza confiada sobre los tropos del género.
Netflix: de qué trata la película turca Una imagen para creer
Un par de abuelas entrometidas engañan a sus nietos ya adultos para que tengan un encuentro romántico que reaviva un amor de la infancia y viejos piques.
La reseña de la película romántica Una imagen para creer sigue la historia de Sahra y Deniz, quienes se conocieron de pequeños y sus caminos vuelven a cruzarse de adultos. El hecho de que se encuentren no es coincidencia, sino que sus respectivas abuelas están jugando a cupido.
Netflix: reparto de la película turca Una imagen para creer
- Ayça Ayin Turan, como Sahra
- Ekin Koç, como Deniz
- Çar Çtanak, como Ulas
- Çala Irmak, como Ahu
- Zerrin Sümer
- Yildiz Kültür
- Kemal Okan Özkan, como Kerem
- Bülent Gültekin
Tráiler de la película Una imagen para creer
Dónde ver la película turca Una imagen para creer, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.
- España: la película Una imagen para creer se puede ver en Netflix.