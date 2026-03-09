Netflix tiene la fuerte película española que no podrás sacarte de la cabeza

La película española Celda 211 fue la ganadora de 8 premios Goya, incluidos Mejor película, Mejor Director (Daniel Monzón) y Mejor Actor (Luis Tosar).

Netflix: de qué trata la película española Celda 211

Juan Oliver (Alberto Ammann) acaba de ser contratado como funcionario de prisiones. Antes de que llegue su primer día, decide acudir al que será su lugar de trabajo para conocer mejor las instalaciones y familiarizarse con sus nuevos compañeros.

Antes de abandonar la zona de celdas, un motín, liderado por un peligroso preso llamado Malamadre (Luis Tosar), está a punto de estallar. Juan recibe un fuerte golpe en la frente, por lo que su compañero, incapaz de sacarle de la zona en la que se encontraban, decide ponerle a salvo metiéndole en la celda 211.

Cuando Juan despierta, se da cuenta de la situación, por lo que tendrá que pensar algo rápidamente si no quiere morir a manos de los presos. Su idea consistirá en hacerse pasar por un preso para pasar desapercibido entre los amotinados.

El plan de Juan funciona tan bien que no tardará mucho tiempo en ganarse la confianza de Malamadre, pero no podrá descuidarse, porque si lo hace, será hombre muerto.

Netflix: reparto de la película española Celda 211

Luis Tosar

Alberto Ammann

Antonio Resines

Marta Etura

Carlos Bardem

Tráiler de la película española Celda 211

Dónde ver la película Celda 211, según la zona geográfica