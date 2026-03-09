Netflix no deja de sorprender con un catálogo lleno de grandes películas como por ejemplo este que protagoniza el talentoso Luis Tosar, se trata de Celda 211.
Netflix tiene la fuerte película española que no podrás sacarte de la cabeza
Malamadre (Luis Tosar), se presenta como el jefe del motín, y Juan deberá ganarse su respeto y el de los demás presos, para que los cuerpos de policía cuenten con un aliado desde dentro.
Lo que Juan ignora es que su vida fuera de la cárcel, afectará a su tiempo en prisión, teniendo que tomar una decisión difícil sobre en qué bando está.
La película española Celda 211 fue la ganadora de 8 premios Goya, incluidos Mejor película, Mejor Director (Daniel Monzón) y Mejor Actor (Luis Tosar).
Netflix: de qué trata la película española Celda 211
Juan Oliver (Alberto Ammann) acaba de ser contratado como funcionario de prisiones. Antes de que llegue su primer día, decide acudir al que será su lugar de trabajo para conocer mejor las instalaciones y familiarizarse con sus nuevos compañeros.
Antes de abandonar la zona de celdas, un motín, liderado por un peligroso preso llamado Malamadre (Luis Tosar), está a punto de estallar. Juan recibe un fuerte golpe en la frente, por lo que su compañero, incapaz de sacarle de la zona en la que se encontraban, decide ponerle a salvo metiéndole en la celda 211.
Cuando Juan despierta, se da cuenta de la situación, por lo que tendrá que pensar algo rápidamente si no quiere morir a manos de los presos. Su idea consistirá en hacerse pasar por un preso para pasar desapercibido entre los amotinados.
El plan de Juan funciona tan bien que no tardará mucho tiempo en ganarse la confianza de Malamadre, pero no podrá descuidarse, porque si lo hace, será hombre muerto.
Netflix: reparto de la película española Celda 211
- Luis Tosar
- Alberto Ammann
- Antonio Resines
- Marta Etura
- Carlos Bardem
Tráiler de la película española Celda 211
Dónde ver la película Celda 211, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Celda 211 se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Celda 211 se puede ver en Netflix.
- España: la película Celda 211 se puede ver en Netflix.