La historia del disparo que selló la suerte del preso que murió durante una fuga en el Hospital Central

hospital central El preso murió al intentar escapar del Hospital Central.

Su cómplice de fuga logró descender sano y salvo, pero personal policial lo detectó caminando todavía por el interior del Hospital Central. Simuló ser un familiar que estaba de visita a un paciente, pero fue recapturado al instante.

La muerte del preso está siendo investigada por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo, quien espera los primeros informes de Policía Científica. De no mediar sorpresas, el expediente terminará archivado ya que no hay conducta delictiva para imputar -excepto una evasión a Sebastián Rodríguez (25)-.

Los antecedentes del preso que murió

Juan Marcelo Tejada era un hombre que vivía en el barrio La Gloria. La mayoría de los delitos que cometió ocurrieron en la inmediaciones de esa barriada ubicada en Godoy Cruz. Su primer roce con la Justicia ocurrió hace 15 años, a mediados de 2011, cuando fue investigado y condenado a 6 años y 3 meses de prisión por un robo agravado y por coacciones. Obtuvo la libertad asistida el 4 de agosto de 2016.

Juan Tejada volvió a caer preso 18 días después. Tenía en su poder un arma de fuego. Estuvo privado de su libertad hasta el 20 de febrero de 2017 tras ser condenado a 6 meses de prisión.

Durante esa estadía en la cárcel de Boulogne Sur Mer, cometió el crimen de un preso. El 8 de diciembre de 2016, Adrián Soda (21) -condenado a perpetua por el recordado crimen de un turista neozelandés en el Parque San Martín- fue apuñalado en el interior de ese establecimiento penitenciario. Sin embargo, las pruebas apuntaron contra Juan Tejada cuando ya había recuperado su libertad.

juan manuel tejada preso 3 Juan Tejada cuando fue atrapado en Buenos Aires a mediados de 2017.

Volvió a ser detenido en julio de 2017 cuando está prófugo en Buenos Aires. Lo condenaron a 4 años de prisión por homicidio en riña y recuperó su libertad a mediados de 2021.

El disparo que selló la suerte del preso

El 22 de noviembre de ese año quedó implicado en una serie de amenazas que sufrió una familia del barrio La Gloria para abandonar su casa. Pero cuando fue detenido en esa ocasión ocurrió algo clave: en el altercado policial terminó recibiendo un disparo en la pierna que le produjo una fractura de tibia y peroné a Juan Tejada.

El preso quedó internado en el Hospital Lagomaggiore. Le realizaron algunas curaciones, le colocaron un yeso y al tiempo obtuvo la prisión domiciliaria ya que la herida nunca quedó bien cicatrizada. En junio de 2022 lo encontraron violando ese régimen ya que estaba manejando un auto por la vía pública. Por todo esto fue condenado a 2 años de prisión.

Su última sentencia fue a 13 años de cárcel. Si bien la recibió el 19 de agosto pasado, fue por 3 robos agravados que cometió a mediados de 2024. El 8 de febrero sustrajo una moto en horas de la tarde y con ese vehículo intentó asaltar al conductor de una camioneta en Carrodilla. El 24 de abril se llevó otra moto.

En ese último paso por la cárcel tuvo que ser trasladado en reiteradas ocasiones debido a infecciones que sufrió en su pierna baleada. La última fue el 2 de marzo pasado, donde decidieron dejarlo internado para realizarle un tratamiento médico. Seis días después, el preso murió al intentar fugarse.