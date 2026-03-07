Reclamaban por un preso asesinado, prendieron fuego ruedas y se quemaron ellos mismos

preso crimen parana 2 La Unidad Penal 1 de Paraná, donde el preso fue asesinado.

La protesta por la muerte del preso

Las autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, atribuyeron el crimen a una violenta trifulca entre reclusos por el control del pabellón. La investigación apuntó a dos presos de apellido Miño —condenados por homicidios previos— como presuntos autores. Ambos fueron trasladados a la Alcaidía de Tribunales para ser indagados.

En paralelo, la familia de la víctima rechazó esa teoría. Una de las hermanas de Martín Siegfried, visiblemente indignada frente a las cámaras de Canal Once (y otros medios locales), aseguró que fue ejecutado mientras dormía. “Lo mataron durmiendo, como a un perro. No tuvo oportunidad de defenderse”, expresó con dolor.

Embed [SOCIEDAD] En Paraná, familiares de un preso asesinado se manifestaron frente a la Unidad Penal 1 e incendiaron neumáticos: se terminaron prendiendo fuego ellos mismos.



@9digitalOk https://t.co/qjmQ6JKrgB pic.twitter.com/TgOQZiFCo4 — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 7, 2026

Decenas de familiares y allegados del preso asesinado se concentraron frente a la puerta de la Unidad Penal 1. Entre gritos, insultos y recriminaciones dirigidas al personal penitenciario, algunos manifestantes prendieron fuego a varias cubiertas para expresar su bronca. En medio del caos, algunos de los propios protestantes resultaron afectados por las llamas que ellos mismos habían encendido, sufriendo quemaduras leves que requirieron atención médica.