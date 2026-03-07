Tenía 26 años, vio que le iban a disparar a su hermano y se interpuso: murió de un balazo en el pecho

Según relató el hermano a la Policía, ambos se encontraban en el interior del barrio Santa Lucía cuando un hombre se acercó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo dirigido hacia él. En ese momento, la víctima se interpuso y recibió la bala en el pecho.

Ambulancia del SEC.jpg

Un vecino trasladó a los heridos al hospital local, donde el hombre de 26 años ingresó con signos vitales bajos. Pese a los esfuerzos del personal médico, se constató su fallecimiento. El atacante huyó del lugar y permanece prófugo.