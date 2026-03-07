Un joven de 26 años murió este sábado en San Martín después de interponerse para proteger a su hermano de un disparo. La víctima recibió el impacto en el pecho y falleció pese a la asistencia médica.
Asesinatos en Mendoza
Tenía 26 años, vio que le iban a disparar a su hermano y se interpuso: murió de un balazo en el pecho
El hecho ocurrió este sábado en el barrio Santa Lucía de San Martín. El atacante sigue prófugo
Según relató el hermano a la Policía, ambos se encontraban en el interior del barrio Santa Lucía cuando un hombre se acercó y, sin mediar palabra, efectuó un disparo dirigido hacia él. En ese momento, la víctima se interpuso y recibió la bala en el pecho.
Un vecino trasladó a los heridos al hospital local, donde el hombre de 26 años ingresó con signos vitales bajos. Pese a los esfuerzos del personal médico, se constató su fallecimiento. El atacante huyó del lugar y permanece prófugo.
Personal de la División Homicidios trabaja en el lugar del hecho. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de San Martín.