Una tragedia sacudió una zona rural de Colombia, cuando una joven de 28 años perdió la vida en un accidente mientras disfrutaba de una atracción recreativa en un parque de diversiones.
Video: se tiró por un tobogán de un parque de diversiones y el desenlace fue el peor
El trágico accidente ocurrió en un parque de diversiones ubicado en una ciudad de Colombia
El hecho ocurrió la noche del jueves pasado en el complejo turístico Entre Flores, un parque de diversiones campestre que combina restaurante, mirador y actividades extremas.
La víctima decidió lanzarse por el llamado “tobogán extremo” o “Tobogán Arcoíris”, una estructura de reciente inauguración —apenas en febrero— promocionada como una experiencia de alta velocidad con una curva pronunciada. Lo que parecía una diversión inocente terminó en fatalidad ante la mirada de testigos y allegados.
La muerte en el parque de diversiones
El momento del accidente quedó captado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la joven se prepara para el descenso, sentada sobre una rueda, mientras personal del lugar le indica “No tenga miedo”.
Segundos después, inicia el recorrido a gran velocidad. Al llegar a una de las curvas, pierde el control, sale despedida de la estructura y cae al vacío desde una altura estimada en más de 5 metros.
El impacto del accidente fue brutal: golpeó contra parte de la infraestructura o directamente contra el suelo, sufriendo lesiones graves, especialmente en la cabeza y el cuerpo. Aunque los presentes intentaron auxiliarla de inmediato, la magnitud de las heridas era evidente desde el primer instante.
A pesar de los esfuerzos por estabilizarla en el mismo parque de diversiones, la joven fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia un centro médico pero no resistió el trayecto y falleció en camino.
El complejo no contaba con ambulancia ni personal médico capacitado en el sitio, lo que obligó a depender de traslados improvisados. La familia de la víctima expresó indignación por esta falta de preparación en el parque de diversiones y anunció que presentará una denuncia penal.