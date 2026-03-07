Video: se tiró por un tobogán de un parque de diversiones y el desenlace fue el peor

muerte tobogan 2 La joven que murió en el parque de diversiones.

La muerte en el parque de diversiones

El momento del accidente quedó captado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa cómo la joven se prepara para el descenso, sentada sobre una rueda, mientras personal del lugar le indica “No tenga miedo”.

Segundos después, inicia el recorrido a gran velocidad. Al llegar a una de las curvas, pierde el control, sale despedida de la estructura y cae al vacío desde una altura estimada en más de 5 metros.

Embed | Una joven de 28 años, natural de Tibú e identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, falleció tras un trágico accidente en un establecimiento recreativo de la zona rural de Chinácota, Norte de Santander, Colombia.



La joven se deslizaba por un “tobogán extremo”,… pic.twitter.com/QZJLOFPX3M — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 6, 2026

El impacto del accidente fue brutal: golpeó contra parte de la infraestructura o directamente contra el suelo, sufriendo lesiones graves, especialmente en la cabeza y el cuerpo. Aunque los presentes intentaron auxiliarla de inmediato, la magnitud de las heridas era evidente desde el primer instante.

A pesar de los esfuerzos por estabilizarla en el mismo parque de diversiones, la joven fue trasladada de urgencia en un vehículo particular hacia un centro médico pero no resistió el trayecto y falleció en camino.

El complejo no contaba con ambulancia ni personal médico capacitado en el sitio, lo que obligó a depender de traslados improvisados. La familia de la víctima expresó indignación por esta falta de preparación en el parque de diversiones y anunció que presentará una denuncia penal.