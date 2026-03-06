Un accidente y un camión parado complican el ingreso por el Nudo Vial

Los conductores que ingresaron a la Ciudad de Mendoza a través del Acceso Este tuvieron complicaciones y mucha espera en las primeras horas de este viernes. Es que el tránsito se vio afectado por un doble accidente y un camión que sufrió un desperfecto técnico en el Nudo Vial.
Desde el Nudo Vial hacia el este se formó una fila de varios kilómetros de vehículos debido la doble accidente que se vivió en el principal ingreso al microcentro de Mendoza.
Por un lado, a la altura del Condor -en el empalme del Acceso Este hacia el Acceso Sur- se produjo un doble choque en cadena entre vehículos que se dirigían hacia el oeste. Si bien no hubo lesionados de consideración, el accidente comenzó a complicar la situación del tránsito.
Para agravar aún más la situación, un camión con acoplado que llegaba al Nudo Vial sufrió un desperfecto mecánico y quedó varado en ese lugar, lo que provocó complicaciones en los conductores que debieron esquivarlo para poder avanzar hacia la Ciudad.