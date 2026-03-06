Un accidente y un camión parado complican el ingreso por el Nudo Vial

Desde el Nudo Vial hacia el este se formó una fila de varios kilómetros de vehículos debido la doble accidente que se vivió en el principal ingreso al microcentro de Mendoza.

accidente nudo vial tránsito Los accidentes a primera hora de este viernes complicaron el tránsito en el Nudo Vial para la Ciudad de Mendoza. Imagen ilustrativa.

Por un lado, a la altura del Condor -en el empalme del Acceso Este hacia el Acceso Sur- se produjo un doble choque en cadena entre vehículos que se dirigían hacia el oeste. Si bien no hubo lesionados de consideración, el accidente comenzó a complicar la situación del tránsito.