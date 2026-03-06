Tres detenidos por dejar una soga en la calle y provocar un accidente que degolló a un motociclista

accidente moto quilmes Un video captó el momento del trágico accidente.

Detenidos por el accidente en Quilmes

El impacto fue captado por una cámara de seguridad que muestra cómo la moto avanzaba a velocidad constante hasta toparse abruptamente con la soga invisible desde la distancia. Federico Martínez había salido de su trabajo y se dirigía a pescar con su hijo cuando ocurrió la tragedia.

Según pericias preliminares, la soga cruzaba la calle de vereda a vereda a una altura que afectó directamente el cuello del conductor de la moto. El niño cayó a pocos metros y quedó tendido en el asfalto, consciente pero traumatizado. Un médico del SAME constató el deceso en el sitio, mientras que el menor fue asistido y puesto bajo el cuidado de su madre por orden de la Justicia de Menores.

El contexto del accidente se vincula directamente con festejos de carnaval no autorizados por el municipio de Quilmes. Vecinos y miembros de una murga local colocaron la soga para impedir el paso vehicular y permitir el desfile de comparsas en un corsódromo improvisado. La actividad, conocida como “Fabucorso”, carecía de permisos oficiales y no contaba con señalización reflectante ni advertencias visibles.

Las autoridades de Quilmes confirmaron que el evento no estaba habilitado, lo que agravó la responsabilidad de los organizadores. Tras el accidente, los festejos fueron suspendidos de inmediato y la bronca de familiares y vecinos se hizo sentir en la zona.

Los tres detenidos son integrantes de la murga “Los Fabulosos de Quilmes”. Se trata de un hombre de 41 años apodado Tuco, director de la agrupación, junto a otros dos varones de 31 y 58 años. La Policía de Buenos Aires los identificó como los responsables directos de colocar la soga y causa el accidente. La causa fue caratulada como homicidio culposo.