Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cinta de doble vara en su tronco y para qué sirve

Al colocar la cinta de doble cara, se crea una barrera infranqueable que impide que las hormigas suban por el tronco, dejando a las plagas indefensas ante la naturaleza.

Antes de la cinta adhesiva, es recomendable colocar una tira de cinta de carrocero o papel film. Esto evita que el pegamento directo dañe la corteza del limonero.

cinta, limonero La cinta de doble vara puede evitar que las plagas ataquen a tu árbol limonero.

El polvo, la lluvia y los propios insectos atrapados harán que la cinta pierda adherencia. Es vital renovarla cada 2 o 3 semanas para que la protección sea continua. Lo recomendable es colocar la cinta adhesiva a 30 o 50 centímetros del suelo.

Beneficios para el ecosistema de tu jardín

Implementar esta medida no solo protege tus limones, sino que también reduce la necesidad de utilizar pesticidas químicos. Al interrumpir el paso de las hormigas, permites que el árbol trabaje de forma orgánica y sin problemas.

Si buscas un limonero fuerte, libre de hojas pegajosas y con frutos de calidad, la cinta de doble cara es tu mejor aliada. ¿Conocías este truco de mantenimiento?