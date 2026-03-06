Árbol limonero: por qué recomiendan colocar cinta de doble vara en su tronco y para qué sirve

El limonero es, sin duda, uno de los protagonistas indiscutibles de cualquier jardín o huerto casero. Sin embargo, mantener este árbol sano y productivo no siempre es tarea fácil. Entre los desafíos más comunes, las plagas ocupan el primer lugar.
Recientemente, un truco casero ha ganado popularidad entre los expertos en botánica por su eficacia y bajo costo: colocar cinta de doble cara en el tronco del árbol. Pero, ¿cuál es la ciencia detrás de este método?
Por qué colocar cinta de doble vara en el tronco del árbol limonero
La principal razón por la que se recomienda este método es para combatir la relación simbiótica entre las hormigas y otros insectos dañinos. Aunque las hormigas por sí solas no suelen devorar las hojas del limonero, actúan como pastoras de plagas.
Al colocar la cinta de doble cara, se crea una barrera infranqueable que impide que las hormigas suban por el tronco, dejando a las plagas indefensas ante la naturaleza.
Antes de la cinta adhesiva, es recomendable colocar una tira de cinta de carrocero o papel film. Esto evita que el pegamento directo dañe la corteza del limonero.
El polvo, la lluvia y los propios insectos atrapados harán que la cinta pierda adherencia. Es vital renovarla cada 2 o 3 semanas para que la protección sea continua. Lo recomendable es colocar la cinta adhesiva a 30 o 50 centímetros del suelo.
Beneficios para el ecosistema de tu jardín
Implementar esta medida no solo protege tus limones, sino que también reduce la necesidad de utilizar pesticidas químicos. Al interrumpir el paso de las hormigas, permites que el árbol trabaje de forma orgánica y sin problemas.
Si buscas un limonero fuerte, libre de hojas pegajosas y con frutos de calidad, la cinta de doble cara es tu mejor aliada. ¿Conocías este truco de mantenimiento?