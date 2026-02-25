Árbol limonero: por qué recomiendan colocar virulana en su tierra y para qué sirve

Al entrar en contacto con la humedad del riego y el suelo, la lana de acero comienza un proceso de oxidación. Este óxido libera partículas de hierro que, con el tiempo, son absorbidas por el sistema radicular del limonero. Es válido aclarar que este proceso demora.

Además de su aporte nutricional, la virulana cumple una función mecánica vital en la prevención de plagas. Caracoles y babosas son enemigos declarados de los brotes tiernos del limonero.

virulana

Colocar trozos de lana de acero rodeando la base del tronco o mezclada superficialmente en la tierra crea una barrera física infranqueable. Las fibras metálicas resultan extremadamente irritantes y cortantes para los cuerpos blandos de estos moluscos, obligándolos a alejarse.

Incorporar virulana en la tierra de tus árboles frutales es una forma económica y ecológica de fortalecer su salud. Sin embargo, tienes que saber hacerlo.

La mejor forma de realizar este truco de jardinería casero