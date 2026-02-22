Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar pelos de mascota en su tierra y para qué sirve

El limonero es un árbol que requiere grandes cantidades de este nutriente para mantener el verdor de sus hojas y estimular el crecimiento de nuevos brotes.

A diferencia de los fertilizantes químicos, que pueden quemar las raíces si se aplican en exceso, los pelos actúan como un suministro constante y suave de alimento, mejorando la calidad de la tierra con el paso del tiempo.

Más allá de la nutrición, los pelos de mascota funcionan como una barrera invisible de protección. El olfato de los animales silvestres, como conejos o pequeños roedores, es extremadamente sensible, y los confunden con la presencia de otro depredador.

limonero, tierra, arboles A través de este truco, la tierra del limonero puede mejorar completamente.

Otro de los grandes beneficios de enterrar este material es la aireación. Los mechones de pelo evitan que la tierra se compacte demasiado, permitiendo que el oxígeno circule mejor y que el agua llegue a las raíces con mayor facilidad a tu limonero.

Cómo aprovechar las ventajas de este truco casero

Para aprovechar al máximo estas ventajas, sigue estos pasos: