Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar pelos de mascota en su tierra y para qué sirve

Si tienes un limonero en casa, sabes que estos árboles frutales pueden ser tan generosos como exigentes. Para obtener una cosecha envidiable de limones jugosos, muchos aficionados a la jardinería orgánica están rescatando un truco casero que parece extraño, pero tiene varios beneficios.
Se trata de usar los pelos de perro o gato como abono. Aunque parezca un mito urbano, la verdad es que esta es una gran forma de mejorar la calidad del suelo del árbol.
La efectividad de los pelos de mascota en el limonero
El componente principal del pelo es la queratina, una proteína fibrosa que tarda tiempo en descomponerse. Durante este proceso de degradación, los pelos de mascota liberan nitrógeno de manera gradual.
El limonero es un árbol que requiere grandes cantidades de este nutriente para mantener el verdor de sus hojas y estimular el crecimiento de nuevos brotes.
A diferencia de los fertilizantes químicos, que pueden quemar las raíces si se aplican en exceso, los pelos actúan como un suministro constante y suave de alimento, mejorando la calidad de la tierra con el paso del tiempo.
Más allá de la nutrición, los pelos de mascota funcionan como una barrera invisible de protección. El olfato de los animales silvestres, como conejos o pequeños roedores, es extremadamente sensible, y los confunden con la presencia de otro depredador.
Otro de los grandes beneficios de enterrar este material es la aireación. Los mechones de pelo evitan que la tierra se compacte demasiado, permitiendo que el oxígeno circule mejor y que el agua llegue a las raíces con mayor facilidad a tu limonero.
Cómo aprovechar las ventajas de este truco casero
Para aprovechar al máximo estas ventajas, sigue estos pasos:
- Entiérralos: no los dejes sobre la superficie; haz un pequeño surco de 5 a 10 cm alrededor de la base del árbol.
- Evita químicos: no uses pelo que haya sido tratado recientemente con champús antiparasitarios o pipetas químicas potentes.
- Combina: para un resultado óptimo, mezcla el pelo con un poco de compost o tierra de hojas.