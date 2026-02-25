El Quini 6 realizó este miércoles 25 de febrero de 2026 el sorteo 3351, revelando cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3351 del miércoles 25 de febrero
- TRADICIONAL
40 - 42 - 09 - 10 - 23 - 03
POZO VACANTE 6 aciertos (más de $7.939 millones)
19 ganadores con 5 aciertos, cada uno ganará poco más de $1.780.000
1.175 ganadores con 4 aciertos, cada uno ganará poco más de $8.500
- LA SEGUNDA
09 - 21 - 07 - 27 - 02 - 17
2 GANADORES con 6 aciertos (más de $1.089 millones)
(Pueblo Italiano, Córdoba y Angalá, Catamarca)
188 ganadores con 5 aciertos. Cada uno se lleva poco más de $178.000
5.547 ganadores con 4 aciertos. Cada uno se lleva más de $3.000
- REVANCHA
03 - 24 - 14 - 20 - 18 - 05
1 GANADOR con 6 aciertos ($600 millones)
(Rosario, Santa Fe)
- SIEMPRE SALE
40 - 41 - 20 - 22 - 27 - 06
10 GANADORES con 5 aciertos. Cada uno se lleva más de $30 millones
- POZO EXTRA
40 - 42 - 09 - 10 - 23 - 03 - 21 - 07 - 27 - 02 - 17 - 24 - 14 - 20 - 18 - 05
2.129 GANADORES con 6 aciertos. Cada uno cobrará más de $72.800
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15