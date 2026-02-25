Más de 300.000 chicos comenzaron las clases este miércoles en Mendoza

Todas las escuelas de Mendoza abrieron sus puertas este miércoles para recibir a 302.500 alumnos de Nivel Inicial, Primaria y 1º año de la secundaria por el comienzo de las clases en el ciclo lectivo 2026. El gobernador Alfredo Cornejo junto con el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar, inauguraron una escuela en Lavalle.
Esto genera un mayor movimiento en las calles de Mendoza y por eso las frecuencias del transporte público (micros y Metrotranvía) vuelven a funcionar al 100% y en todos los horarios, ya que al regreso de los chicos a los colegios genera un incremento del 35% de pasajeros.
Se trata de la escuela técnica CIET S/N “Centro de Innovación Educativa Tecnológica”, ubicada en el Boulevard Belgrano y ruta 34, en Lavalle, donde Cornejo y García Zalazar dieron inicio a las clases a las 9.30 de este miércoles.
Desde el lunes 2 de marzo será el turno del regreso a clases de los chicos de 2º a 5º año de la secundaria.
Entre las transformaciones más importantes este año se reducirá la duración de los estudios en las escuelas técnicas de 6 a 5 años.
Calendario escolar 2026: fechas clave
- Inicio de clases: 25 de febrero (Inicial, Primaria, Especial, Jóvenes y Adultos y 1° año Secundaria).
- Secundaria (2° a 6° año): 2 de marzo.
- Vacaciones de invierno: del 6 al 17 de julio.
- Finalización del ciclo lectivo: 22 de diciembre.
- Recuperación de saberes: 10 de febrero y del 30 de noviembre al 18 de diciembre.
Más días y más horas de clases
El calendario oficial 2026 garantiza 190 días de clases y un incremento en la carga horaria:
- 630 horas reloj en Nivel Inicial.
- 840 horas en Primaria.
- 940 horas en Secundaria.
Además, se implementará el nuevo plan de estudios con foco en materias consideradas críticas, consolidando el proceso de mejora educativa en la provincia y que tiene como faros la enseñanza de Matemáticas, la comprensión lectora y ahora, la incorporación del inglés como experiencia piloto en la primaria.
En tanto, chino mandarín se convertirá en una asignatura a contraturno para el secundario y la experiencia llega a la primaria, incorporando una aproximación a la cultura de esta potencia mundial.
Puesta a punto en las escuelas
La Dirección General de Escuelas (DGE) ejecutó una inversión superior a $2.800 millones destinada a asegurar condiciones adecuadas en los establecimientos escolares estatales.
El 10 de febrero se acreditaron más de $1.679 millones del Fondo Inicio en 1.510 escuelas de Mendoza. Los recursos fueron transferidos directamente a cada institución para atender reparaciones y mantenimiento antes del regreso a las aulas.
Los montos por establecimiento oscilaron entre $472.000 y $2.183.000, con un promedio cercano a $1.080.000, según dimensiones edilicias y matrícula.
Paritaria docente en medio del inicio de clases
El comienzo del ciclo lectivo 2026 ocurre junto con las paritarias de todos los sectores de la administración pública y con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE).
Los docentes fueron quienes iniciaron las negociaciones con el gobierno el viernes pasado, donde tras la oferta salarial del 7% en dos tramos, 5% en marzo y 7% en mayo, el SUTE la consideró insuficiente y la rechazó sin vueltas.
El salario para un maestro que inicia ronda en los $700.000, mientras que el promedio es de $1.200.000 para cargos con antigüedad, de acuerdo con datos de la DGE.