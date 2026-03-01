Árbol limonero: por qué recomiendan enterrar cáscaras de nueces en su tierra y para qué sirve

Las nueces son ricas en taninos y ácidos orgánicos que, al descomponerse lentamente, actúan como un acidificador natural. Cuando el suelo es demasiado alcalino (común en zonas con agua dura), el hierro se bloquea y el árbol sufre de clorosis férrica.

Cáscaras nueces.jpg Las cáscaras de nueces pueden, incluso, alejar a algunas plagas de tu árbol limonero.

A diferencia de los fertilizantes químicos que ofrecen un "pico" de energía efímero, la cascara de nueces funciona como un abono de liberación lenta. Al enterrarlas, aportas:

Micronutrientes: calcio, magnesio y fósforo, esenciales para que la floración sea exitosa.

Aireación del suelo: su estructura rígida evita que la tierra se compacte, permitiendo que las raíces del limonero respiren y absorban mejor el agua.

Retención de humedad: ayudan a mantener un nivel óptimo de hidratación en la zona radicular durante los meses de calor.

Cómo aplicar este truco correctamente

Para obtener resultados, no basta con dejar la cascara sobre la superficie. Lo ideal es triturar las nueces en trozos pequeños para acelerar su degradación y enterrarlas a unos 10 o 15 centímetros de profundidad, siempre en el perímetro de la copa del árbol.

Si buscas un aliado orgánico y económico para potenciar tu cosecha, la cascara de nueces es la respuesta. Tu limonero agradecerá este aporte extra de vitalidad con frutos más jugosos y una resistencia natural contra plagas.