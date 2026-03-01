La vida en el ex COSE: "Acá se aprende a reflexionar y a hacer las cosas bien"

Hay un sector en el que están alojados 7 jóvenes, que son los de máxima seguridad, que no interactúan con el resto para evitar desmadres dentro del correccional. Pero que sí acceden al resto de las actividades.

En el SUM (salón de usos múltiples) nos esperó Brian, con ropa de trabajo porque venía del taller de metalurgia, para contarnos parte de su historia de vida.

Brian -no es su nombre real- tiene 16 años. Hace casi un año está alojado en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Mide más de 1,80, lo que hace que parezca a simple vista un hombre adulto, pero sus facciones, gestos y su forma de hablar denota que se trata solamente de un chico.

Brian en el ex Cose. Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil Uno de los talleres en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil. Foto: Gerardo Tejeda / Canal 7

-¿Cómo es la vida acá adentro?

-Acá se aprende a hacer las cosas, a no hacer cosas malas.

-¿Por qué llegaste a este lugar? Si me querés contar.

-Por hacer cosas malas. Asesiné hace 8 meses a mi padrastro, por eso caí acá. Le pegaba mucho a mi mamá y a mis hermanos. Nos amenazaba. Un día hice algo que no tenía que hacer pero lo hice para proteger a mi hermano, a mi mamá y al bebé.

-¿Cómo es tu vida acá adentro? ¿Qué hacías antes de llegar acá?

-Siempre me gustó ir a la escuela. Tengo pensado terminar la escuela. Afuera iba a la escuela, hacía fútbol, boxeo. Iba al psiquiatra, al psicólogo. Acá sigo en la escuela. Antes no iba mucho a la escuela, me costaba ir. No iba prácticamente por todos los problemas que teníamos en mi casa. Me la pasaba en la casa con mi mamá. Acá es más fácil la escuela. Sacás las materias más rápido.

Entrevista. Ex Cose Carina Scandura con "Brian".

-¿En qué año estás?

-En segundo. Voy a pasar a tercero y cuarto porque estoy haciendo un CENS.

-¿Tenías miedo de que le pasara algo a tu mamá?

-Sí, a mi mamá y a mis hermanos más que nada.

-¿Te arrepentiste de lo que hiciste?

-No me gustó cómo pasaron las cosas. Afuera tenía algunos amigos, pero no tantos. Eran puros problemas nomás. Te llevan por el mal camino. Entonces llegué acá y reflexioné un poco (dice con una sonrisa).

-¿Tenías adicciones?

-No.

-¿Y cómo es la convivencia con los otros chicos? ¿Hay algún líder?

-Acá es todo tranquilo. No es como la gente dice que acá entrás y te pegan, que esto, que aquello. Acá tengo amigos. Hago deportes, jugamos al fútbol contra otros sectores. Hay como un dueño del sector, como el que lleva más tiempo y nos dice “chicos no hagan esto o aquello”, pero es para que nos portemos bien, no hagamos cosas malas y salgamos más rápido de acá.

-¿Quiénes te ayuda acá?

-Los tíos, la psicóloga.

-¿Quiénes son los tíos?

-El regente, los tíos son los operadores, nosotros les decimos tíos cariñosamente.

-¿Quiénes te vienen a visitar?

—Mi mamá y mi hermano. Al principio estaba medio bajón pero ahora me ven bien. Y con la única que hablo por teléfono es con mi mamá que siempre está conmigo.

Entrevista de Scandur en el ex Cose. Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil La entrevista de Carina Scandura con Brian.

-¿Por qué creés que te ven bien acá?

-Porque estoy tranquilo. Estoy bien.

-¿Y qué tenés pensado hacer cuando salgas de acá? ¿Cuáles son tus sueños?

-Mi primer sueño es terminar la escuela secundaria. Hacer el curso de peluquería y más adelante veré. Sueño con salir nomás, pero no sé cuándo, será cuando los fiscales me dejen salir. Y Dios también.

-¿Te imaginaste alguna vez que ibas a estar en este lugar?

-No, nunca, pero bueno, acá estoy

Historias de vulneraciones y adicciones

Como la de Brian hay otras tantas historias de vida marcadas por el abandono y vulneraciones de derechos desde la infancia.

La subsecretaria de Infancias, Adolescencias y Juventudes de la provincia. Verónica Álvarez Ocampo explicó que “los chicos que han cometido delitos evidentemente pasaron por una falta de responsabilidad parental en todos los casos. Hay falta de cuidado, falta de protección. Los adultos responsables son la mamá y el papá”.

Actualmente en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil hay 48 jóvenes de 16 y 17 años de los cuales más de la mitad tienen problemas de adicciones y de salud mental.

“Hay que destacar que hay jueces penales de menores que deciden la privación de la libertad como una cuestión de resguardo para estos adolescentes”, remarcó la funcionaria.

Realidad Penal Juvenil (4)

Más presupuesto para infraestructura y personal

El proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil Argentino contempla bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Pero también redefine penas máximas de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Y penas alternativas para condenas menores de 3 a 10 años.

También establece la creación de institutos especiales para que reciban educación, atención y tratamiento en adicciones (algo que ya se hace en Mendoza) y la prohibición a vivir con detenidos mayores de edad.

¿Está Mendoza en condiciones de albergar a más chicos en conflicto con la ley si se aprueba la reforma (como se aprobó)?, le consultamos a Álvarez Ocampo.

"No, la verdad es que tendríamos que hacer una gran modificación y necesitamos gran inversión para poder tener a todos esos adolescentes privados de la libertad en condiciones de habitabilidad y en condiciones óptimas para poder reinsertarlos nuevamente. Tiene que ver con una cuestión de infraestructura y de recursos humanos", dijo Álvarez Ocampo.