No es un adorno: para qué sirve el botón que tiene el cinturón de seguridad

Sin este botón, la pieza metálica caería hasta el extremo inferior de la cinta cada vez que soltamos el cinturón. Esto haría más incómodo volver a colocarlo, ya que habría que buscar la lengüeta desde abajo.

El lugar en el que está ubicado tampoco es al azar porque también es importante. Allí el botón actúa como un tope o freno, manteniendo la lengüeta en una posición accesible. De esta manera facilita el uso rápido del cinturón, evita que la pieza metálica golpee contra el lateral del auto, reduce el desgaste innecesario del sistema y mejora tanto la comodidad como la practicidad diaria.

_cinturon de seguridad (1) Básicamente, el botón evita que la hebilla “se pierda” en un lugar incómodo y nos obligue a buscarla.

Es por eso que su ubicación estratégica está pensada para que la lengüeta quede siempre a una altura cómoda, lista para ser utilizada sin esfuerzo.

El botón en sí no es el elemento que sostiene el cinturón durante un impacto. La verdadera función de seguridad está en el sistema de anclajes, el mecanismo retráctil y la hebilla. Sin embargo, este pequeño componente contribuye indirectamente a la seguridad al garantizar que el cinturón esté siempre en una posición adecuada para su uso inmediato.

Si la lengüeta estuviera suelta y fuera difícil de encontrar, podría retrasar la colocación del cinturón.