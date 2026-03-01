El único país de América del Sur que desafía a China con una alianza histórica con Taiwán

La República Popular China, que reclama a Taiwán como parte de su territori, ha logrado que la mayoría de los países del mundo rompan lazos con Taipei y establezcan vínculos formales con Beijing, atraídos por el acceso a un mercado masivo, inversiones, financiación de infraestructura y poder político global. A pesar de ello, Paraguay ha resistido esa tendencia y ha reafirmado su posición en múltiples declaraciones oficiales, incluso cuando algunos sectores dentro del propio país han sugerido considerar una reorientación hacia China.

Paraguay y Taiwán

Paraguay, el último aliado de Taiwán en América del Sur

La relación con Taiwán se sustenta en varios pilares

Uno de ellos son valores compartidos como la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, elementos que ambos gobiernos han citado como fundamentos éticos de su cooperación bilateral.

En lo económico, Taiwán se ha convertido en un socio importante para Paraguay. Además de eliminar aranceles para productos como la carne porcina paraguaya, ha impulsado proyectos conjuntos de tecnología, educación e innovación, como la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, centros de desarrollo tecnológico y parques industriales.

En el plano estratégico, esta alianza funciona como un contrapeso en un escenario global cada vez más polarizado. Paraguay no solo obtiene acceso a mercados y transferencia de tecnología, sino que también proyecta una política exterior soberana y coherente con sus principios democráticos, a pesar de las presiones externas para alinearse con China.