La amistad entre un país de América del Sur y Taiwán es una de las alianzas diplomáticas más antiguas y poco comunes en el mapa político global. Aunque la mayoría de los países no mantienen vínculos formales debido a la presión diplomática de China, una nación rompe con esa tendencia.
El único país de América del Sur que desafía a China con una alianza histórica con Taiwán
El país de América del Sur ha abogado por la participación de Taiwán en organismos multilaterales y ha convertido su postura en un elemento distintivo de su diplomacia exterior
Este país América del Sur ha decidido, desde 1957, reconocer oficialmente a Taiwán como un Estado soberano, manteniendo una posición que contrasta con la política de “una sola China” impulsada por Beijing y que lo convierte en un caso único en la región.
El país de América del Sur que aún reconoce oficialmente a Taiwán y marca una excepción global
Desde aquél 8 de julio de 1957, este lazo se ha mantenido ininterrumpidamente durante más de seis décadas, convirtiendo a Paraguay en el único país de América del Sur que mantiene relaciones diplomáticas plenas con Taiwán. Lo que hace especialmente singular esta relación no es solo su longevidad, sino el contexto geopolítico en que se sitúa.
La República Popular China, que reclama a Taiwán como parte de su territori, ha logrado que la mayoría de los países del mundo rompan lazos con Taipei y establezcan vínculos formales con Beijing, atraídos por el acceso a un mercado masivo, inversiones, financiación de infraestructura y poder político global. A pesar de ello, Paraguay ha resistido esa tendencia y ha reafirmado su posición en múltiples declaraciones oficiales, incluso cuando algunos sectores dentro del propio país han sugerido considerar una reorientación hacia China.
Paraguay, el último aliado de Taiwán en América del Sur
La relación con Taiwán se sustenta en varios pilares
- Uno de ellos son valores compartidos como la democracia, la libertad y el respeto a los derechos humanos, elementos que ambos gobiernos han citado como fundamentos éticos de su cooperación bilateral.
- En lo económico, Taiwán se ha convertido en un socio importante para Paraguay. Además de eliminar aranceles para productos como la carne porcina paraguaya, ha impulsado proyectos conjuntos de tecnología, educación e innovación, como la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay, centros de desarrollo tecnológico y parques industriales.
En el plano estratégico, esta alianza funciona como un contrapeso en un escenario global cada vez más polarizado. Paraguay no solo obtiene acceso a mercados y transferencia de tecnología, sino que también proyecta una política exterior soberana y coherente con sus principios democráticos, a pesar de las presiones externas para alinearse con China.