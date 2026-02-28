El emotivo mensaje del empresario Gabriel Guardia en el día de cumpleaños de su esposa fallecida

"Pasamos cientos de momentos difíciles y otros muchos memorables. Con mucha valentía recorrimos caminos sin asfaltar y nos fuimos haciendo grandes juntos. La vida nos puso mil veces a prueba y siempre fuimos felices: no nos importaba pasar necesidades porque siempre nos teníamos, y con eso éramos ricos. Siempre pensé que fuimos tanto que no lo entendimos ni siquiera la separación nos pudo separar. Solo pudo la muerte, por el momento…", relató en su despedida.

Y continúa: "Se me fue la mujer valiente que manejaba sola 1400 kilómetros para ver a sus padres, con mi hijo en la panza y el otro de copiloto en kinder. La que se emparchaba su bicicleta en la cocina usando cucharas de palanca, la que se subía a su moto y me acompañaba manejando donde sea, la que superaba todos sus miedos…"

"Me cuesta perdonarte la partida y te lloro de impotencia. Te fuiste en mis brazos el 26 de febrero a las 2:32 am, no sin antes decirme que me amabas y dejarme una orden: “Cuida a los chicos”. Hoy 28 es tu cumpleaños. Pasadas las 24 comenzó a llover: el cielo te llora, como tus hijos, yo y tanta gente más. Pensar que tus cumpleaños duraban tres días… Pero ahora la casa es un desastre sin tu risa. Dijo el músico, y hoy esa frase es letal en nuestros corazones", cerró el homenaje a su compañera de vida.