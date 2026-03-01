Escorpio: el signo que siempre necesita tener la última palabra

Regido por Plutón (y tradicionalmente por Marte), Escorpio es uno de los signos más intensos del zodiaco. Las personas nacidas entre el 23 de octubre y el 21 de noviembre suelen caracterizarse por su profundidad emocional, su fuerte intuición y su personalidad magnética.

escorpio y las discusiones La astrología, coincide en señalar a un perfil que discute todo y necesita cerrar cada charla con su voz por encima.

Pero hay un rasgo que suele sobresalir: su dificultad para soltar una discusión sin dejar su postura clara. Para Escorpio, las conversaciones no son superficiales. Son terrenos donde se disputan poder, verdad y coherencia. Cuando siente que tiene razón, algo que sucede con mucha frecuencia no le resulta fácil dar el brazo a torcer.