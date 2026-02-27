Si te enamoras de este signo, prepárate para sufrir: lo dice la astrología

En la astrología, cada signo del zodiaco tiene luces y sombras. Pero hay uno que suele encabezar los rankings cuando se habla de relaciones intensas, pasionales… y emocionalmente peligrosas. Se trata de un signo del que “nunca deberías enamorarte” si no estás preparado para una montaña rusa emocional.
Quienes son peligrosos para el amor son los nacidos entre el 23 de octubre - 21 de noviembre con signo agua y regido por plutón y marte, llevando consigo el nombre "Escorpio". ¿La razón? Su intensidad, su profundidad emocional y su carácter magnético pueden ser tan irresistibles como difíciles de manejar. Sin dudas, un signo no apto para sensibles.
Por qué Escorpio es considerado el más “peligroso” en el amor
Escorpio es un signo de agua regido por Plutón, el planeta asociado a la transformación, el poder y lo oculto. Cuando ama, lo hace sin medias tintas. No conoce el término medio: es todo o nada. Nunca es lo que parece, su personalidad puede cambiar y no será él o la misma siempre, porque esconde mucho sus sentimientos y también sus intenciones.
Sabe que es capaz de remover tu vida, sabe que una vez que entre en ella, será casi imposible que puedas sacarlo y se aprovecha de eso haciendo lo que quiera. Conoce su poder y cuando apuesta por el amor, sabe utilizarlo perfectamente a su favor, por eso, es un signo difícil cuando se trata de enamorarse de ellos y apostar a una relación.
Primero por que aman con obsesión, que si bien es bueno porque se entrega por completo esa misma entrega puede transformarse en celos, posesividad o necesidad de control. Tampoco perdona con facilidad. Puede aparentar calma, pero guarda cada detalle en su memoria emocional y siempre te lo recalcará. Busca estándares, si no los cumples solo te correrá como uno/a más.
Las relaciones con este signo suelen ser apasionadas, profundas y transformadoras. Sin embargo, también pueden volverse dramáticas si no se sabe manejar un equilibrio. Además, aunque es uno de los más leales del zodiaco, es como que nadie logra entenderlos cuando se trata de amor.
El problema no es su forma de amar, sino que no todos están preparados para una conexión tan intensa. Pues si eres alguien que busca estabilidad tranquila y sin grandes sobresaltos emocionales, puede que Escorpio te resulte desafiante. Pero si te atraen las emociones profundas, las conversaciones que llegan al alma y las relaciones transformadoras, puede convertirse en una experiencia inolvidable.