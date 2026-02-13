El amor no está en el aire: según un estudio, 1 de cada 4 mendocinos no tiene pareja

A días de San Valentín, cuando según el romanticismo se mediatiza más que nunca, una encuesta realizada en el Gran Mendoza ofrece un panorama bastante menos edulcorado sobre el amor entre mendocinos y mendocinas. Uno de cada cuatro mendocinos mayores de 16 años asegura no estar en pareja, y en la franja de 45 a 54 años el porcentaje de soledad es el más alto.
El relevamiento fue realizado por la agencia Demokratia, entre el 2 y el 6 de febrero de 2026 sobre 717 personas de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján de Cuyo y Maipú. Con un nivel de confianza del 95%, el estudio indaga no solo si hay pareja, sino también cómo se viven esos vínculos y dónde se construyen.
La edad más crítica para los vínculos
En términos generales, el 76,35% de los encuestados afirmó estar en pareja, mientras que el 23,65% -casi un cuarto de los encuestados- dijo no estarlo. Sin embargo, al desagregar por edad aparecen diferencias significativas.
Entre los 16 y 30 años, el 92,31% manifestó estar en pareja, el porcentaje más alto de toda la muestra. Luego la cifra desciende: en el grupo de 31 a 44 años es del 75,89% y en la franja de 45 a 54 baja al 70,41%. Allí casi tres de cada diez personas (29,59%) dijeron no tener vínculo sentimental.
A partir de los 55 años la curva vuelve a subir. En el tramo de 55 a 65, el 75,56% está en pareja, y en mayores de 65 el porcentaje alcanza el 87,50%.
Desde Demokratía señalan que esta franja intermedia refleja una “transformación en las prioridades y en la capacidad de negociación con el otro”, en una etapa vital atravesada por cambios familiares, laborales y personales.
Relaciones amorosas que se sostienen con esfuerzo
Entre quienes sí están en pareja, la percepción tampoco es plenamente optimista. El 62,28% definió su relación como “algo unida”, mientras que el 29,94% la describió como “algo desunida”. A eso se suma un 4,19% que dijo estar “muy desunido” y un 3,59% “muy unido”.
En otras palabras, uno de cada tres mendocinos en pareja reconoce algún grado de desunión.
El informe advierte que muchos vínculos “se sostienen bajo argumentos precarios”, ya sea por inercia, dependencia económica o evitación del conflicto, más que por un proyecto común sólido. La mayoría se ubica en posiciones intermedias, lejos de los extremos del entusiasmo o la ruptura total.
El ámbito laboral es el tínder preferido de los mendocinos
En tiempos de citas digitales y algoritmos que prometen afinidad instantánea, el mapa mendocino muestra otra lógica. El 26,05% conoció a su pareja en el trabajo, el principal ámbito de formación de vínculos. Le siguen deporte o club (18,26%) y, recién después, internet, redes o aplicaciones (12,87%), el mismo porcentaje que bares o boliches.
La digitalización avanza, pero todavía no domina la escena local. Las relaciones siguen naciendo, en gran medida, en espacios presenciales y cotidianos.
A contramano del clima festivo de febrero, los datos sugieren un escenario más complejo: menos parejas en la mediana edad y vínculos de amor que, aun cuando existen, no siempre se sienten firmes. San Valentín puede llenar las mesas de flores, pero las estadísticas muestran que el amor mendocino atraviesa matices bastante más terrenales.