El amor no está en el aire: según un estudio, 1 de cada 4 mendocinos no tiene pareja

Entre los 16 y 30 años, el 92,31% manifestó estar en pareja, el porcentaje más alto de toda la muestra. Luego la cifra desciende: en el grupo de 31 a 44 años es del 75,89% y en la franja de 45 a 54 baja al 70,41%. Allí casi tres de cada diez personas (29,59%) dijeron no tener vínculo sentimental.

A partir de los 55 años la curva vuelve a subir. En el tramo de 55 a 65, el 75,56% está en pareja, y en mayores de 65 el porcentaje alcanza el 87,50%.

Desde Demokratía señalan que esta franja intermedia refleja una “transformación en las prioridades y en la capacidad de negociación con el otro”, en una etapa vital atravesada por cambios familiares, laborales y personales.

situación afectiva mendocinos 2

Relaciones amorosas que se sostienen con esfuerzo

Entre quienes sí están en pareja, la percepción tampoco es plenamente optimista. El 62,28% definió su relación como “algo unida”, mientras que el 29,94% la describió como “algo desunida”. A eso se suma un 4,19% que dijo estar “muy desunido” y un 3,59% “muy unido”.

En otras palabras, uno de cada tres mendocinos en pareja reconoce algún grado de desunión.

El informe advierte que muchos vínculos “se sostienen bajo argumentos precarios”, ya sea por inercia, dependencia económica o evitación del conflicto, más que por un proyecto común sólido. La mayoría se ubica en posiciones intermedias, lejos de los extremos del entusiasmo o la ruptura total.

Situación afectiva mendocinos 3

El ámbito laboral es el tínder preferido de los mendocinos

En tiempos de citas digitales y algoritmos que prometen afinidad instantánea, el mapa mendocino muestra otra lógica. El 26,05% conoció a su pareja en el trabajo, el principal ámbito de formación de vínculos. Le siguen deporte o club (18,26%) y, recién después, internet, redes o aplicaciones (12,87%), el mismo porcentaje que bares o boliches.

Situación sentimiental de los mendocinos 4

La digitalización avanza, pero todavía no domina la escena local. Las relaciones siguen naciendo, en gran medida, en espacios presenciales y cotidianos.

A contramano del clima festivo de febrero, los datos sugieren un escenario más complejo: menos parejas en la mediana edad y vínculos de amor que, aun cuando existen, no siempre se sienten firmes. San Valentín puede llenar las mesas de flores, pero las estadísticas muestran que el amor mendocino atraviesa matices bastante más terrenales.