¿El fin del amor? En Mendoza se incrementa el divorcio, se casa menos gente y nacen menos niños

Menos matrimonios y más divorcios en Mendoza

matrimonio Hay menos "sí, quiero" que en otros años en Mendoza.

Los números muestran una tendencia que se viene consolidando. En 2024 se registraron 5.397 matrimonios en Mendoza, mientras que en 2025 la cifra bajó a 4.984. La merma fue de 7,6% en apenas un año.

En sentido contrario, los divorcios aumentaron con fuerza. Durante 2024 se asentaron 3.949 divorcios y en 2025 el número trepó a 4.592. El crecimiento fue de 16%, un salto significativo si se compara con otros indicadores civiles.

Según explicó Piscopo, el Registro Civil no analiza los motivos detrás de estos cambios. “Nosotros vemos una tendencia, pero las razones exceden nuestra función y son materia de estudio de otras disciplinas”, señaló.

Otro dato que aparece en las estadísticas es el crecimiento, aunque más moderado, de las uniones convivenciales. En 2024 se registraron 4.533 y en 2025 fueron 4.603, lo que representa una suba de 1,5%.

Este tipo de vínculo se mantiene estable y refuerza la idea de que muchas parejas optan por formas de convivencia sin pasar por el matrimonio formal, una decisión que responde a cambios culturales y de proyecto de vida.

La caída de la natalidad, un dato que alerta

bebé También hay menos nacimientos en Mendoza.

El descenso más marcado se dio en los nacimientos. Entre 2024 y 2025 la natalidad cayó 13%. En números concretos, en 2024 nacieron en Mendoza 17.000 bebés: 9.000 varones y 8.000 mujeres. En 2025 la cifra bajó a 15.400 nacimientos, con 7.800 varones y 7.600 mujeres.

Piscopo remarcó que esta baja no es un fenómeno aislado, sino una tendencia que se repite año tras año. Al cruzar estos datos con los que difundió tiempo atrás la DGE a Diario UNO, aparece una coincidencia clara: la cantidad de inscripciones en el Nivel Inicial viene cayendo alrededor de 38% desde hace al menos cinco años.

DNI vencidos: un detalle que pocos tienen en cuenta

Otro punto que destacó el director del Registro Civil es la cantidad de personas que tienen el DNI vencido y no lo saben. Esto ocurre porque en 2011, tras un cambio en la legislación, quienes tenían el DNI libreta azul debieron renovarlo por el DNI tarjeta, con una validez de 15 años. Ese plazo se cumple ahora.

Muchas personas pudieron votar sin inconvenientes, pero el problema aparece al viajar. En la frontera, el DNI vencido impide salir del país. La renovación es simple: se saca turno por la web del Registro Civil o por la plataforma Mendoza por Mi. El trámite común cuesta 7.500 pesos, mientras que el DNI exprés, que llega en cinco días hábiles, tiene un valor de 18.000 pesos.