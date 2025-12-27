Más de 3 años pasaron desde la primera denuncia por abuso sexual que recibió Gerónimo Rubén Peralta (34), un profesor de Kung Fu de una reconocida academia ubicada en Chacras de Coria. Este viernes finalizó el juicio en su contra y fue condenado a 12 años de prisión por las vejaciones que cometió contra alumnos menores de edad.
Abuso sexual a alumnos: condenaron a 12 años de prisión al profesor de Kung Fu de Chacras de Coria
Gerónimo Peralta (34) fue encontrado culpable de abuso sexual contra sus alumnos menores de edad en una academia de Kung Fu
Así lo consideró un Tribunal integrado por los jueces Miriam Núñez, Nancy Lecek y Mauricio Juan tras finalizar el juicio que se estiró durante 4 meses. Durante el debate se reprodujeron varios testimonios -entre ellos los de las víctimas y del acusado- y hasta se realizó una inspección ocular en la academia de artes marciales ubicada en Luján de Cuyo.
En la etapa de alegatos, la fiscal de Delitos Sexuales Laura Nieto había pedido una pena de 18 años de cárcel. Mientras que los abogados querellantes, Mariano Tello y José Luis Calvo, elevaron el pedido a 20 años de prisión por los abusos sexuales.
En tanto que Gerónimo Peralta declaró durante el debate y negó todos los hechos: "En ningún momento, durante mi práctica profesional como entrenador o desde los conocimientos que tengo desde la ciencia del ejercicio y la medicina china, ha habido intervenciones que tengan connotación de tipo sexual".
Tras la sentencia condenatoria, el profesor de Kung Fu continuará en la cárcel como lo viene haciendo desde el comienzo de la investigación. Restará esperar si sus abogados defensores buscarán revertir la condena ante la Suprema Corte de Justicia.
El profesor de kung fu denunciado por abuso sexual
El hombre de 34 años era instructor de Kung Fu en una escuela de artes marciales que tiene varias sedes en Mendoza. En su labor habría cometido abusos sexuales con al menos 5 víctimas, tanto en un establecimiento ubicado en el centro como en otros en Chacras de Coria.
El modus operandi era el mismo: llevaba a los alumnos de Kung Fu a una habitación privada, se aprovechaba de su superioridad jerárquica dentro de la disciplina y bajo distintas excusas -como por ejemplo masajes- los terminaba vejando.
La primera denuncia tuvo como víctima a un adolescente que habría sido vejado en reiteradas oportunidades en la sede ubicada en Chacras de Coria. El menor de edad fue abordado entre principios y mediados de 2022, cuando tenía 15 años. Ese caso destapó otras acusaciones, incluyendo algunas denuncias por abuso sexual de vieja data ya que habrían ocurrido en 2015.