Abuso sexual a alumnos: condenaron a 12 años de prisión al profesor de Kung Fu de Chacras de Coria

Gerónimo Peralta Kung Fu.jpg Gerónimo Peralta cometió 5 abusos sexuales. Foto: archivo

En tanto que Gerónimo Peralta declaró durante el debate y negó todos los hechos: "En ningún momento, durante mi práctica profesional como entrenador o desde los conocimientos que tengo desde la ciencia del ejercicio y la medicina china, ha habido intervenciones que tengan connotación de tipo sexual".

Tras la sentencia condenatoria, el profesor de Kung Fu continuará en la cárcel como lo viene haciendo desde el comienzo de la investigación. Restará esperar si sus abogados defensores buscarán revertir la condena ante la Suprema Corte de Justicia.

El profesor de kung fu denunciado por abuso sexual

El hombre de 34 años era instructor de Kung Fu en una escuela de artes marciales que tiene varias sedes en Mendoza. En su labor habría cometido abusos sexuales con al menos 5 víctimas, tanto en un establecimiento ubicado en el centro como en otros en Chacras de Coria.

Polo Judicial.jpeg En juicio por los abusos sexuales demoró más de 4 meses.

El modus operandi era el mismo: llevaba a los alumnos de Kung Fu a una habitación privada, se aprovechaba de su superioridad jerárquica dentro de la disciplina y bajo distintas excusas -como por ejemplo masajes- los terminaba vejando.

La primera denuncia tuvo como víctima a un adolescente que habría sido vejado en reiteradas oportunidades en la sede ubicada en Chacras de Coria. El menor de edad fue abordado entre principios y mediados de 2022, cuando tenía 15 años. Ese caso destapó otras acusaciones, incluyendo algunas denuncias por abuso sexual de vieja data ya que habrían ocurrido en 2015.