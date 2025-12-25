Dos juicios se debieron realizar para terminar de esclarecer uno de los casos de abuso sexual más resonante de los últimos año. El martes pasado finalizó el segundo de ellos con la condena contra una sereno por violar a una adolescente en una casilla de una obra en construcción ubicada en Lavalle. Su colega y cómplice ya había sido declarado culpable en un primer debate.
Condenaron a 17 años al sereno que, junto a un colega, abusó sexualmente a una adolescente
César Ricarte (55) fue declarado culpable del caso de abuso sexual ocurrido en una casilla de una obra en construcción
César Rubén Ricarte (55) escuchó el martes pasado la sentencia del juez Carlos Torres, quien lo declaró culpable y lo condenó a una pena de 17 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de 2 personas.
Tanto el fiscal Flavio D'amore como la querellante Claudia Vélez habían solicitado una sentencia en ese sentido -aunque pidieron más años de pena-, mientras que el defensor oficial Victor Banco sostenía que no había pruebas para condenarlo por el abuso sexual.
Así finalizó el segundo juicio que se realizó en la causa por el abuso sexual. En el primer debate ya había sido condenado a 22 años de prisión el formoseño Tomás Irala Cardozo (40), quien luego presentó un recurso para que la Suprema Corte de Justicia revise esa sentencia.
César Ricarte no alcanzó a ser juzgado en ese debate debido a diversos planteos de su defensa argumentando que era incapaz mentalmente por presuntos problemas neurológicos asociados a una posible demencia senil. Sin embargo, una pericia determinó que puede afrontar el proceso.
Abuso sexual en Lavalle
En las primeras horas del jueves 24 de julio de 2022, una familia radicada en Lavalle se encontraba durmiendo. En el domicilio sólo quedaba despierta una adolescente de 16 años que estaba viendo la televisión en el living. Cuando sus padres despertaron en la mañana, no la vieron más.
En medio de un operativo de búsqueda, los investigadores entrevistaron a un sereno y un albañil que estaban apostados en una sector de la obra que se lleva adelante en el kilómetro 3322 de la ruta 40, en Jocolí Viejo, entre Lavalle y San Juan. Justamente, el puesto estaba ubicado a pocos metros de la casa de la adolescente. Ambos negaron haber visto a la chica.
Mientras ellos declaraban, un grupo de policías se acercaron a una casilla rodante que funcionaba como garita de seguridad donde los hombres trabajaban como serenos. Allí encontraron a la adolescente tirada sobre un colchón, maniatada y en estado de shock.
Pericias médicas confirmaron las lesiones por abuso sexual que sufrió. Además, a uno de los acusados le dio positivo un rastro de ADN hallado en el cuerpo de la adolescente y también se incorporaron exámenes toxicológicos que confirmaron que fue sedada con drogas.