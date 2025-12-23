Un joven de 20 años oriundo de San Rafael fue detenido, imputado y alojado en la cárcel acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 12 años que era su vecina. La víctima terminó embarazada y ahora espera para realizar una interrupción voluntaria.
Un joven de 20 años está preso acusado de abusar y embarazar a una menor de 12 años
El chico arriesga una pena mínima de 6 años por el presunto abuso sexual, mientras las autoridades esperan para hacer una interrupción voluntaria del embarazo
El caso se comenzó a investigar en los primeros días de diciembre, cuando una trabajadora social de San Rafael tomó contacto con la menor de edad, quien le confesó que estaba embarazada y quería practicarse un aborto.
Al tener 12 años, el Código Penal establece que no puede prestar su consentimiento para una relación sexual sino que es un aprovechamiento de su inmadurez. Y si bien la niña no quiso decir quién había sido el autor del abuso sexual, finalmente la investigación terminó apuntando contra un vecino.
Detenido e imputado por abuso sexual
El 6 de diciembre pasado, un joven de 20 años terminó detenido en el expediente. Es un vecino que también vive en la isla Río Diamante, a pocos metros de la víctima.
El sospechoso quedó comprometido por conversaciones que cruzó por la red social Instagram con la menor de edad, donde le preguntaba si se había realizado el test de embarazo.
Justamente el Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmó que la niña está cursando una gestación de un mes aproximadamente y ahora se aplicara la interrupción voluntaria (IVE). Luego de eso, se realizarán estudios de ADN en el feto para confirmar genéticamente si el acusado de 20 años fue el autor del abuso sexual.
El joven está imputado por abuso sexual con acceso carnal, por lo que arriesga de 6 a 15 años de cárcel. El fiscal de San Rafael Iván Ábalos pidió la prisión preventiva y fue dictada el lunes pasado. Si bien la defensa solicitó la libertad o al menos un arresto domiciliario, argumentando que el chico no sabía la edad de la víctima, el juez Fernando Fonseca rechazó esos planteos.