Un joven de 20 años está preso acusado de abusar y embarazar a una menor de 12 años

Tribunales de San Rafael.jpg El caso de abuso sexual se investiga en los tribunales de San Rafael.

Detenido e imputado por abuso sexual

El 6 de diciembre pasado, un joven de 20 años terminó detenido en el expediente. Es un vecino que también vive en la isla Río Diamante, a pocos metros de la víctima.

El sospechoso quedó comprometido por conversaciones que cruzó por la red social Instagram con la menor de edad, donde le preguntaba si se había realizado el test de embarazo.

Justamente el Cuerpo Médico Forense (CMF) confirmó que la niña está cursando una gestación de un mes aproximadamente y ahora se aplicara la interrupción voluntaria (IVE). Luego de eso, se realizarán estudios de ADN en el feto para confirmar genéticamente si el acusado de 20 años fue el autor del abuso sexual.

El joven está imputado por abuso sexual con acceso carnal, por lo que arriesga de 6 a 15 años de cárcel. El fiscal de San Rafael Iván Ábalos pidió la prisión preventiva y fue dictada el lunes pasado. Si bien la defensa solicitó la libertad o al menos un arresto domiciliario, argumentando que el chico no sabía la edad de la víctima, el juez Fernando Fonseca rechazó esos planteos.