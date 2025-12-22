Un escandaloso hecho de abuso sexual sacudió la ciudad de La Banda, Santiago del Estero. La Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual Banda de esa ciudad, pidió la detención de un adolescente que violó a su novia de 14 años y le provocó graves lesiones.
Abuso sexual: una menor de 14 años se escapó de una pijamada y vivió el terror en carne propia
El aberrante hecho de abuso sexual tiene como protagonista a una chica de 14 años, que había pactado una cita con un adolescente
Por el hecho de abuso sexual que tienen en la mira a un adolescente de 16 años, la chica se encuentra internada, luego de un hecho muy traumático, sobre todo por cómo se dio la situación.
El ataque sexual fue revelado cerca de las 4.30 del reciente sábado, cuando una mujer arribó al Centro de Salud Banda con la chica en sus brazos, con signo de haber sido víctima de un abuso sexual, desmayada y con mucha sangre en su cuerpo.
En ese recinto de salud fue asistida por los médicos y derivada al sector de ginecología. A su vez, cuando la chica era atendida por los médicos, la policía interrogó a la mujer sobre qué era lo que había pasado.
Abuso sexual: chica se escapó de una pijamada y su novio la violó
La mujer que llevó a la chica violada al centro de salud en Santiago del Estero, indicó que se trata de una amiga y compañera de la escuela de su hija.
La chica ultrajada había arribado a su domicilio cerca de las 22:30 para participar de una pijamada con su hija.
En un momento de la noche, la chica se escapó de la pijamada y abandonó la casa para juntarse con su novio, con quien había pactado una cita y la esperaba en la esquina de ese domicilio.
Junto con el novio se trasladaron hasta la casa del adolescente y se dirigieron a una habitación. Este le propuso tener relaciones sexuales. Y ante la negativa de la chica, el chico de 16 años la violó.
Como pudo y a punto de desmayarse, la chica regresó a la casa de la pijamada como a las 4 de la mañana y la atendió la mujer, que la terminó llevando para que la atendieran, en ese momento por presentar signos de un abuso sexual.