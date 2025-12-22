Abuso sexual: una menor de 14 años se escapó de una pijamada y vivió el terror en carne propia

En ese recinto de salud fue asistida por los médicos y derivada al sector de ginecología. A su vez, cuando la chica era atendida por los médicos, la policía interrogó a la mujer sobre qué era lo que había pasado.

Abuso sexual: chica se escapó de una pijamada y su novio la violó

La mujer que llevó a la chica violada al centro de salud en Santiago del Estero, indicó que se trata de una amiga y compañera de la escuela de su hija.

La chica ultrajada había arribado a su domicilio cerca de las 22:30 para participar de una pijamada con su hija.

En un momento de la noche, la chica se escapó de la pijamada y abandonó la casa para juntarse con su novio, con quien había pactado una cita y la esperaba en la esquina de ese domicilio.

Junto con el novio se trasladaron hasta la casa del adolescente y se dirigieron a una habitación. Este le propuso tener relaciones sexuales. Y ante la negativa de la chica, el chico de 16 años la violó.

Como pudo y a punto de desmayarse, la chica regresó a la casa de la pijamada como a las 4 de la mañana y la atendió la mujer, que la terminó llevando para que la atendieran, en ese momento por presentar signos de un abuso sexual.