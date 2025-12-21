Abuso sexual: los detalles de los hechos por el que piden la detención de un conocido empresario

abuso-sexual-colegio-de-palermo3

Abuso sexual: la metodología de manipulación

La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024, describe un patrón de conducta donde el empresario utilizaba su cercanía con el ámbito escolar para ganar la confianza de las víctimas.

Mecanismos de control: según las denuncias , Porcel facilitaba alcohol y dinero a los menores a cambio de cumplir "desafíos", como realizar actividades en ropa interior.

, Porcel facilitaba alcohol y dinero a los menores a cambio de cumplir "desafíos", como realizar actividades en ropa interior. El "gancho" del Mundial: en la causa consta que habría ofrecido figuritas del Mundial 2022 como incentivo para que los chicos consumieran bebidas alcohólicas.

Lugares de los hechos: los abusos habrían ocurrido en la torre Le Parc, en un departamento cercano y en sus oficinas del centro porteño.

escuela-palermo-chico-abuso-sexual

Pruebas y situación procesal por posible abuso sexual

Durante los allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos donde se habrían hallado fotos de los menores desnudos y chats donde se reforzaba la idea del secreto.

A pesar de que el juez Carlos Bruniard dictó una prohibición de contacto y le impidió acercarse al colegio y al club GEBA, las familias reclaman que el empresario aún no fue llamado a indagatoria ni se dictó su detención preventiva. La Justicia espera completar todas las declaraciones en Cámara Gesell antes de proceder con la citación.