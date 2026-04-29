En la madrugada del 11 de marzo de 2025, en Belo Horizonte, Brasil, ocurrió un crimen que terminó justificando todo el país. Érica Pereira (42) mató a su pareja, Everton Amaro (47) luego de encontrarlo abusando sexualmente de su hija de 11 años.
Encontró a su novio abusando a su hija y lo prendió fuego: la absolvieron por el crimen
La mujer de 42 años cometió el crimen tras el hallazgo que la horrorizó dentro de su propia casa en Brasil
Según relatos de la investigación y el juicio posterior, Érica Pereira reaccionó de forma violenta: golpeó al hombre con una faca y un pedazo de madera, mutiló sus genitales y, con ayuda de un adolescente, trasladó el cuerpo a una zona donde le prendió fuego.
La resolución del caso también estuvo plagada de polémicas, ya que la mujer terminó absuelta y no tuvo que cumplir ninguna condena por el crimen.
Abuso sexual, venganza y crimen
Para cometer el crimen, la mujer colocó clonazepam en la bebida del abusador para adormecerlo antes de atacarlo. La víctima recibió múltiples puñaladas y golpes contundentes. Posteriormente, se le cortó el pene y el cadáver fue incinerado.
Érica Pereira permaneció presa desde el día del crimen hasta el juicio. La fiscalía la acusó de homicidio agravado por motivo fútil, medio cruel y recurso que dificultó la defensa, corrupción de menor y destrucción de cadáver.
La mujer siempre sostuvo que actuó al presenciar el abuso sexual en su propia casa. Declaró que despertó con los gritos de su hija, encontró a Everton Amaro encima de la niña intentando silenciarla y reaccionó instintivamente para protegerla. La defensa argumentó que se trató de legítima defensa de tercera persona bajo un impulso emocional extremo ante la amenaza inmediata a la integridad de la menor.
El 24 de marzo pasado, un Tribunal absolvió a Érica Pereira dde todos los cargos. Siete jurados votaron mayoritariamente por la inocencia de la autora del crimen. Se ordenó su inmediata liberación. La absolución se fundamentó principalmente en el reconocimiento de que la acusada actuó para defender a su hija de un delito grave en curso.