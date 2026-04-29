Encontró a su novio abusando a su hija y lo prendió fuego: la absolvieron por el crimen

crimen brasil 2 La mujer cuando fue juzgada por el crimen de su novio.

Abuso sexual, venganza y crimen

Para cometer el crimen, la mujer colocó clonazepam en la bebida del abusador para adormecerlo antes de atacarlo. La víctima recibió múltiples puñaladas y golpes contundentes. Posteriormente, se le cortó el pene y el cadáver fue incinerado.

Érica Pereira permaneció presa desde el día del crimen hasta el juicio. La fiscalía la acusó de homicidio agravado por motivo fútil, medio cruel y recurso que dificultó la defensa, corrupción de menor y destrucción de cadáver.

La mujer siempre sostuvo que actuó al presenciar el abuso sexual en su propia casa. Declaró que despertó con los gritos de su hija, encontró a Everton Amaro encima de la niña intentando silenciarla y reaccionó instintivamente para protegerla. La defensa argumentó que se trató de legítima defensa de tercera persona bajo un impulso emocional extremo ante la amenaza inmediata a la integridad de la menor.

El 24 de marzo pasado, un Tribunal absolvió a Érica Pereira dde todos los cargos. Siete jurados votaron mayoritariamente por la inocencia de la autora del crimen. Se ordenó su inmediata liberación. La absolución se fundamentó principalmente en el reconocimiento de que la acusada actuó para defender a su hija de un delito grave en curso.