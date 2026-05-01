Roque Lucero, abuelo de la niña Guadalupe Lucero que está desaparecida desde 2021, fue acusado formalmente por un hecho de abuso sexual gravemente ultrajante. Ante esta situación, la familia materna de la nena solicitó que se analice si el hombre tiene alguna relación con el paradero de su nieta.
Sorpresivo giro en el caso Guadalupe Lucero: imputaron al abuelo por abuso sexual grave
El abuelo de la pequeña Guadalupe Lucero que desapareció en 2021 fue imputado por abuso sexual. Piden investigar conexión con la desaparición de la nena
A casi cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero en la provincia de San Luis, un nuevo dato procesal sacude el entorno familiar. Roque Lucero, abuelo paterno de la menor, se encuentra imputado en una causa penal por abuso sexual. Aunque la acusación formal se produjo el pasado 20 de abril, la noticia trascendió públicamente recién en las últimas horas.
La causa que complica al padre de Eric Lucero se inició en noviembre de 2024 y la calificación legal que pesa sobre él es la de "abuso sexual gravemente ultrajante". A pesar de la gravedad del delito por el que se lo investiga, el hombre permanece actualmente en libertad, una situación que generó malestar y sorpresa en el círculo cercano a la investigación por la búsqueda de la niña.
Pedido por Guadalupe Lucero y detalles de la imputación contra el abuelo
Al tomar conocimiento de esta grave acusación, la familia materna de Guadalupe reaccionó. Se presentaron ante la Justicia de San Luis para exigir explicaciones y, fundamentalmente, para solicitar que se abra una línea de investigación que vincule la imputación por abuso sexual con la desaparición de la nena ocurrida en junio de 2021, según publica Noticias Argentinas.
El planteo de los familiares maternos sostiene que un antecedente de esta naturaleza no puede ser ignorado en el marco de una búsqueda que lleva 5 años sin resultados. Por este motivo, pidieron que se profundicen las pericias y se cruce información para determinar si Roque Lucero pudo haber tenido algún tipo de participación o conocimiento sobre lo ocurrido con su nieta.
Hasta el momento, las autoridades judiciales de San Luis no han confirmado si la nueva imputación derivará en medidas directas dentro de la causa federal por la desaparición de Guadalupe. Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a los avances de este proceso que vuelve a poner el foco sobre el núcleo familiar de una de las niñas más buscadas del país.