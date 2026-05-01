Sorpresivo giro en el caso Guadalupe Lucero: imputaron al abuelo por abuso sexual grave

San Luis Guadalupe la niña desaparecida hace cuatro meses.jpg Guadalupe Lucero, la niña que es buscada por todos lados hace 5 años. Nada se sabe de ella.

Pedido por Guadalupe Lucero y detalles de la imputación contra el abuelo

Al tomar conocimiento de esta grave acusación, la familia materna de Guadalupe reaccionó. Se presentaron ante la Justicia de San Luis para exigir explicaciones y, fundamentalmente, para solicitar que se abra una línea de investigación que vincule la imputación por abuso sexual con la desaparición de la nena ocurrida en junio de 2021, según publica Noticias Argentinas.

El planteo de los familiares maternos sostiene que un antecedente de esta naturaleza no puede ser ignorado en el marco de una búsqueda que lleva 5 años sin resultados. Por este motivo, pidieron que se profundicen las pericias y se cruce información para determinar si Roque Lucero pudo haber tenido algún tipo de participación o conocimiento sobre lo ocurrido con su nieta.

San Luis Guadalupe Lucero.jpg Guadalupe Lucero, la niña de 5 años que desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis.

Hasta el momento, las autoridades judiciales de San Luis no han confirmado si la nueva imputación derivará en medidas directas dentro de la causa federal por la desaparición de Guadalupe. Mientras tanto, la comunidad permanece atenta a los avances de este proceso que vuelve a poner el foco sobre el núcleo familiar de una de las niñas más buscadas del país.