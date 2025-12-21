Pablo Hawlena Gianotti, abogado de las familias que formalizaron una denuncia, calificó como un "logro obtenido en soledad" el avance de la causa contra el empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual por hechos cometidos al menos con diez compañeros de su hijo.
Lo acusan de abuso sexual contra los compañeros de su hijo: los repugnantes detalles de los encuentros
El acusado de abuso sexual es el empresario Marcelo Porcel, tras una denuncia por hechos cometidos al menos con diez compañeros de su hijo
El letrado remarcó la "contundencia de las pruebas" sobre los aberrantes casos de abuso sexual y cuestionó la lentitud del Estado, señalando que, pese a contar con peritajes informáticos y testimonios en Cámara Gesell, el magistrado decidió mantener un "temperamento expectante" bajo el argumento de la economía procesal.
“Nosotros requerimos la indagatoria y detención del señor Marcelo Eduardo Porcel el 27 de noviembre de este año 2025”, afirmó Hawlena Gianotti en una entrevista televisiva, destacando que el imputado operaba bajo una "matriz de conducta" para captar menores.
Abuso sexual: la causa más impactante
La causa, que genera conmoción en la comunidad educativa del colegio Palermo Chico, detalla que Marcelo Porcel, de 51 años, utilizaba el compañerismo escolar de sus hijos como un “coto de caza”.
Según la denuncia de abuso sexual, el empresario atraía a los adolescentes de entre 13 y 14 años a su domicilio en la torre Le Park o a sus oficinas, donde los inducía a la ingesta de alcohol y apuestas ilegales mediante transferencias de dinero en billeteras virtuales.
“El fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”, explicó el abogado, quien confirmó el hallazgo de imágenes de un menor obtenidas mediante una cámara oculta en una ducha dentro de un celular secuestrado al imputado.
Acusado de abuso sexual no ha sido citado ni a indagatoria
A pesar de que la investigación penal contra el hijo del fundador de Argencard se inició formalmente en 2024 tras revelaciones surgidas en 2022, el empresario aún no fue citado a indagatoria ni se le dictó la prisión preventiva.
Mientras la querella y el Ministerio Público Fiscal advierten sobre el riesgo de que el acusado busque nuevas víctimas, la justicia solo dispuso medidas restrictivas de acercamiento.
“Esta persona siempre tuvo a las presas bajo su dominio. El depredador sigue a la manada: ¿dónde va a haber una nueva manada de presas? En el próximo colegio que los acepte”, sentenció Hawlena Gianotti, exigiendo una condena de cumplimiento efectivo por abuso sexual agravado y corrupción de menores.