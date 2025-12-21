Lo acusan de abuso sexual contra los compañeros de su hijo: los repugnantes detalles de los encuentros

abuso-sexual-marcelo-porcel Exigen la detención del empresario Marcelo Porcel.

Abuso sexual: la causa más impactante

La causa, que genera conmoción en la comunidad educativa del colegio Palermo Chico, detalla que Marcelo Porcel, de 51 años, utilizaba el compañerismo escolar de sus hijos como un “coto de caza”.

Según la denuncia de abuso sexual, el empresario atraía a los adolescentes de entre 13 y 14 años a su domicilio en la torre Le Park o a sus oficinas, donde los inducía a la ingesta de alcohol y apuestas ilegales mediante transferencias de dinero en billeteras virtuales.

“El fin último estaba, mediante la captación de la voluntad, en autosatisfacerse sexualmente logrando la desnudez de los menores”, explicó el abogado, quien confirmó el hallazgo de imágenes de un menor obtenidas mediante una cámara oculta en una ducha dentro de un celular secuestrado al imputado.

abuso-sexual-colegio-de-palermo La comunidad educativa del colegio Palermo Chico está conmocionada con los supuestos hechos de abuso sexual.

Acusado de abuso sexual no ha sido citado ni a indagatoria

A pesar de que la investigación penal contra el hijo del fundador de Argencard se inició formalmente en 2024 tras revelaciones surgidas en 2022, el empresario aún no fue citado a indagatoria ni se le dictó la prisión preventiva.

Mientras la querella y el Ministerio Público Fiscal advierten sobre el riesgo de que el acusado busque nuevas víctimas, la justicia solo dispuso medidas restrictivas de acercamiento.

“Esta persona siempre tuvo a las presas bajo su dominio. El depredador sigue a la manada: ¿dónde va a haber una nueva manada de presas? En el próximo colegio que los acepte”, sentenció Hawlena Gianotti, exigiendo una condena de cumplimiento efectivo por abuso sexual agravado y corrupción de menores.