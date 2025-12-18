Desde 2017 hasta 2025 abusó sexualmente de su hija. Lo hacía en el propio domicilio donde convivían, una humilde casa ubicada en General Alvear. Hasta que la madre de la niña lo descubrió, lo denunció y finalmente esa causa terminó en una condena a casi 2 décadas de prisión.
Chacal admitió que abusó de su hija durante una década y fue condenado a 18 años
El hombre de 34 años abusó sexualmente de la víctima desde los 6 hasta los 13 años, incluso delante de otro de sus 4 hijos
Al Chacal de 34 años -se reserva su identidad para resguardar la de la víctima- no le importaba nada. Ni que la víctima de sus abusos era su propia hija. Ni que la habitación donde la vejaba no tenía puerta, sino una simple cortina. Ni que en la misma cama muchas veces también estaba acostado otro de sus hijos.
El hecho salió a la luz el 1 de julio pasado, cuando la madre de la familia realizó la denuncia en la comisaría de General Alvear. La mujer aseguró que días atrás había ingresado a la habitación donde dormía el hombre junto a 2 de sus hijos. Escuchó ruidos extraños, prendió la linterna de su celular y se quedó en shock al ver que estaba abusando de su hija de 13 años.
La mujer demoró algunos días en realizar la denuncia ya que la familia vivía inmersa en un contexto de violencia por parte del Chacal. No sólo los golpeaba, sino que les controlaba hasta sus celulares. De hecho, pudo ir a la comisaría argumentando que llevaría a la hija a un centro de salud.
La investigación por abuso sexual
Debido a la gravedad de los hechos y a la violencia intrafamiliar del Chacal, fue detenido a los pocos minutos de ese mismo día. Incluso causó daños en el calabozo del móvil policial. Ahora deberá pasar 18 años para recuperar su libertad, ya fue fue condenado el miércoles en un juicio abreviado donde admitió todos los hechos.
El expediente reconstruyó que el hombre de 34 años abusó sexualmente de la víctima desde agosto de 2017, cuando tenía 6 años, hasta que se realizó la denuncia a mediados de este 2025. Los hechos ocurrieron en 2 domicilios de General Alvear donde vivió el grupo familiar durante ese tiempo, en una finca primero y luego en un barrio de Alvear.
Acorralado por las pruebas, entre ellas el testimonio de la propia víctima en una Cámara Gesell, este decidió pasar por un juicio abreviado donde confesó los hechos y pactó una pena con la fiscal departamental Ivana Verdún.
El juez Sergio González lo condenó a 18 años de prisión por varios hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, además de corrupción de menores agravada por el vínculo, por la relación de superioridad, por violencia y amenazas.