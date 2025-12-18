Chacal admitió que abusó de su hija durante una década y fue condenado a 18 años

abuso sexual general alvear Los abusos sexuales ocurrieron en un barrio de General Alvear.

La mujer demoró algunos días en realizar la denuncia ya que la familia vivía inmersa en un contexto de violencia por parte del Chacal. No sólo los golpeaba, sino que les controlaba hasta sus celulares. De hecho, pudo ir a la comisaría argumentando que llevaría a la hija a un centro de salud.

La investigación por abuso sexual

Debido a la gravedad de los hechos y a la violencia intrafamiliar del Chacal, fue detenido a los pocos minutos de ese mismo día. Incluso causó daños en el calabozo del móvil policial. Ahora deberá pasar 18 años para recuperar su libertad, ya fue fue condenado el miércoles en un juicio abreviado donde admitió todos los hechos.

El expediente reconstruyó que el hombre de 34 años abusó sexualmente de la víctima desde agosto de 2017, cuando tenía 6 años, hasta que se realizó la denuncia a mediados de este 2025. Los hechos ocurrieron en 2 domicilios de General Alvear donde vivió el grupo familiar durante ese tiempo, en una finca primero y luego en un barrio de Alvear.

Acorralado por las pruebas, entre ellas el testimonio de la propia víctima en una Cámara Gesell, este decidió pasar por un juicio abreviado donde confesó los hechos y pactó una pena con la fiscal departamental Ivana Verdún.

El juez Sergio González lo condenó a 18 años de prisión por varios hechos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia, además de corrupción de menores agravada por el vínculo, por la relación de superioridad, por violencia y amenazas.