Semana clave en el Congreso: el Presupuesto 2026 llega al Senado con toda la presión del oficialismo

PATRICIA BULLRICH: "NOS PIDIERON TRABAJAR LA REFORMA LABORAL CON MÁS TIEMPO" PATRICIA BULLRICH: "NOS PIDIERON TRABAJAR LA REFORMA LABORAL CON MÁS TIEMPO"

Extraordinarias en febrero: reforma laboral y ley de glaciares

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno convocará a un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero. En esa instancia, el oficialismo buscará avanzar en el Senado con la aprobación del proyecto de reforma laboral y con las modificaciones a la Ley de Glaciares.

La Libertad Avanza, junto con los bloques dialoguistas, pretende retomar el tratamiento del paquete de reformas estructurales, que incluye la iniciativa de reforma laboral —postergada para el próximo año y prevista para retomarse el 10 de febrero— y los cambios en el Código Penal, que aún no tienen fecha definida.

senado nacional Será intensa la semana en el Senado de la Nación. Imagen ilustrativa Foto: Senado de la Nación

La decisión de continuar el debate de la reforma laboral en 2026 fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, al confirmar la obtención del dictamen de mayoría durante la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.

Entre los proyectos en agenda también se destaca la Ley de Glaciares, de especial interés para el Ejecutivo nacional y las provincias mineras. La iniciativa contempla modificaciones orientadas a flexibilizar los niveles de protección ambiental en determinadas zonas, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en el sector minero.