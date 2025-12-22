Comienza una semana corta pero decisiva en el Congreso de la Nación. El período de sesiones extraordinarias entra este lunes en una nueva etapa, con el debate del Presupuesto 2026 trasladándose al Senado de la Nación, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley sin demoras.
Semana clave en el Congreso: el Presupuesto 2026 llega al Senado con toda la presión del oficialismo
Desde este lunes el Gobierno apunta a avanzar con las extraordinarias hasta fin de año, con el debate de la Ley de Inocencia Fiscal y Presupuesto
La agenda parlamentaria de extraordinarias se extenderá hasta el 30 de diciembre, con la salvedad del feriado del 25. En ese marco, el gobierno de Javier Milei apunta a avanzar con su programa de reformas económicas y estructurales, con el foco puesto en sostener el objetivo de “déficit cero”, eje central de la estrategia de La Libertad Avanza (LLA).
Uno de los debates más relevantes está previsto para este viernes, cuando el Senado trate la denominada Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto que acompaña al Presupuesto 2026 y que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo propone modificaciones al Régimen Penal Tributario (Ley 24.769), a la Ley de Procedimientos Fiscales (11.683) y al Código Civil y Comercial de la Nación, además de la creación de un régimen de Declaración Jurada Simplificada. El texto incluye, asimismo, un “Régimen Simplificado de Ganancias”, que prevé un esquema de adhesión voluntaria por el cual los contribuyentes quedarán “blindados para siempre”, según la definición oficial.
Extraordinarias en febrero: reforma laboral y ley de glaciares
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que el Gobierno convocará a un nuevo período de sesiones extraordinarias entre el 1 y el 27 de febrero. En esa instancia, el oficialismo buscará avanzar en el Senado con la aprobación del proyecto de reforma laboral y con las modificaciones a la Ley de Glaciares.
La Libertad Avanza, junto con los bloques dialoguistas, pretende retomar el tratamiento del paquete de reformas estructurales, que incluye la iniciativa de reforma laboral —postergada para el próximo año y prevista para retomarse el 10 de febrero— y los cambios en el Código Penal, que aún no tienen fecha definida.
La decisión de continuar el debate de la reforma laboral en 2026 fue comunicada por la presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, al confirmar la obtención del dictamen de mayoría durante la reunión plenaria de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
Entre los proyectos en agenda también se destaca la Ley de Glaciares, de especial interés para el Ejecutivo nacional y las provincias mineras. La iniciativa contempla modificaciones orientadas a flexibilizar los niveles de protección ambiental en determinadas zonas, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en el sector minero.