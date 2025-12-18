La oposición salvó la eliminación del subsidio por Zona Fría para Mendoza

Martín Menem diputados presupuesto El Presupuesto incluía cambios en el Régimen de Zona Fría, pero el capítulo fue votado en contra por mayoría.

Mendoza resiste la Zona Fría

Con la sanción de la Ley Bases, el año pasado se defendió el fondo del Régimen de Zona Fría establecido por la Ley 25.565, excluyéndolo de los fondos fiduciarios que el Poder Ejecutivo podía eliminar. Y además, se incorporó una ampliación del régimen, incluyendo localidades que no estaban comprendidas.

Aquella ley de Presupuesto, sancionada en 2002, creaba un fondo para subsidiar con el 50% o el 30% consumos residenciales de gas y la compra de garrafas para uso domiciliario en provincias de la Patagonia, La Pampa, Carmen de Patagones y Malargüe, Mendoza.

Al año siguiente, el beneficio se extendió a algunos departamentos de San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. Mientras que en 2021, entró toda la provincia de Mendoza.

En el actual proyecto de Presupuesto de Javier Milei se dejaban de lado las modificaciones al régimen original, retrotrayéndolo a la Patagonia, la Puna y Malargüe.

Sin embargo, el capítulo que contenía el cambio fue rechazado en la Cámara de Diputados gracias a 123 votos. 117 diputados votaron a favor y hubo 2 abstenciones. La caída del capítulo fue celebrada con euforia por toda la oposición.

Presupuesto-2026-votacion-Diputados (1) Foto: El Parlamentario

El artículo de la polémica era el 75, que había sido incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo, lo que generó disidencias a la hora de la firma del despacho en la comisión de Presupuesto.

Con él, el gobierno nacional buscaba derogar las leyes de emergencia en Discapacidad y financiamiento universitario, eliminar la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, y, como decíamos, restringir el Régimen de Zona Fría.

El proyecto de Presupuesto incorporaba, a pedido del PRO, el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, y la transferencia de recursos el supremo tribunal al Consejo de la Magistratura por $21.347. Pero como esta modificación se sumó al capítulo 11, que fue votado negativamente en particular, quedó sin efecto.

“Gracias al voto de diputadas y diputados peronistas y de otros bloques que priorizaron al pueblo, el oficialismo no pudo eliminar el subsidio por Zona Fría en el gas, el ajuste por movilidad en AUH y asignaciones familiares, ni tampoco el régimen de Pensiones No Contributivas”, expresó el ahora ex diputado Adolfo Bermejo en sus redes sociales.

Cómo votaron los diputados mendocinos

El proyecto de Presupuesto 2026 en general fue votado a favor por 7 de los 10 diputados mendocinos: Facundo Correa Llano, Luis Petri, Álvaro Martínez, Julieta Metral Asensio, Lisandro Nieri, Pamela Verasay y Mercedes Llano.

luis petri martin menem presupuesto 2026 diputados

Emir Félix, del peronismo, votó en contra; y Lourdes Arrieta, hoy en el bloque de Provincias Unidas, se abstuvo. Martín Aveiro, del PJ, debió ausentarse del momento de la votación por un problema de salud.

En tanto, el capítulo XI, que eliminaba a Mendoza (salvo Malargüe) del Régimen de Zona Fría y derogaba la Ley de Financiamiento Universitario, fue votado a favor por los mismos 7 mendocinos que apoyaron el proyecto en general.