Presupuesto, el debate que mira Mendoza: el nuevo dictamen elimina financiamiento universitario y Zona Fría

presupuesto comision diputados Bertie Benegas Lynch informó el despacho de mayoría sobre el Presupuesto 2026 aunque sin mayores detalles.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) emitió un comunicado rechazando este despacho que incluye un presupuesto “insuficiente para el sistema universitario argentino y derogaría las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario que se defendieron en las calles con marchas multitudinarias”.

Además del Presupuesto 2026, también se tratarán la ley de Regla Fiscal y de Inocencia Fiscal. Ese proyecto también contó con apoyo de los libertarios mendocinos y la firma en disidencia de Nieri.

El Presupuesto 2026 que salió de la comisión

El dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria obtuvo 28 firmas, entre las que hubo 6 en disidencia –una de ellas fue la del cornejista Lisandro Nieri-.

El proyecto que salió de comisión es diferente del que ingresó el Ejecutivo y establece en el artículo 75 la derogación de las leyes 27.793 y 27.795: Emergencia en Discapacidad y Financiamiento para Universidades Nacionales.

Esa novedad es una de las razones que llevó a la cantidad de disidencias. Por lo que parte de la discusión en el recinto podría basarse en estas últimas incorporaciones.

diputados nacionales congreso El inicio de la sesión por el Presupuesto 2026 en Diputados se espera para las 14.

A los mendocinos les interesa también lo que sucederá con el Régimen de Zona Fría, que subsidia a todo Mendoza en el pago del gas. El proyecto de Javier Milei solo deja vigente el descuento para Malargüe.

Otras leyes fiscales que se votarán en Diputados

Los cuatro mendocinos que firmaron el despacho del Presupuesto 2026, también lo hicieron en el proyecto de regla fiscal que incluye modificaciones al Código Penal.

Al igual que pasó con la otra iniciativa, los libertarios mendocinos Facundo Correa Llano, la debutante Julieta Metral Asensio y Álvaro Martínez firmaron sin objeciones y Lisandro Nieri lo hizo en disidencia.

Este proyecto, que algunos creen que podría caerse en Diputados, establece la obligación principal de que el Presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiéndose déficits financieros.

Para lograr ese objetivo, dispone un mecanismo de ajuste y recorte de partidas; y procedimientos previos a la sanción de todo proyecto de ley que pueda tener impacto fiscal.

Por otro lado, incorpora deberes en cabeza de los funcionarios públicos a fin de garantizar que no se realicen gastos no autorizados o sin financiamiento acreditado; y asegura la no emisión monetaria que tenga por fin financiar gasto primario de la Administración Pública nacional.

Y para el caso de que las pautas no fueren respetadas, incluye nuevos tipos penales.