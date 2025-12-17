La Cámara de Diputados se prepara para una sesión maratónica de la que podría salir aprobado Presupuesto 2026 propuesto para Javier Milei. El dictamen firmado por cuatro mendocinos prevé la eliminación del financiamiento universitario establecido por ley y cambios en el régimen de subsidios para el pago del gas.
Presupuesto, el debate que mira Mendoza: el nuevo dictamen elimina financiamiento universitario y Zona Fría
Cuatro mendocinos firmaron el dictamen de mayoría que se tratará este miércoles en Diputados. Los libertarios lo hicieron sin objeciones. Nieri, en disidencia
Facundo Correa Llano, la debutante Julieta Metral Asensio y Álvaro Martínez son los tres mendocinos libertarios que firmaron el dictamen de mayoría, que contó con 28 apoyos. También lo hizo el radical Lisandro Nieri, aunque en disidencia.
La sesión quedó pactada para las 14 de este miércoles. Pasado el mediodía, los diputados entraron a labor parlamentaria para definir el programa del debate.
La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) emitió un comunicado rechazando este despacho que incluye un presupuesto “insuficiente para el sistema universitario argentino y derogaría las leyes de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario que se defendieron en las calles con marchas multitudinarias”.
Además del Presupuesto 2026, también se tratarán la ley de Regla Fiscal y de Inocencia Fiscal. Ese proyecto también contó con apoyo de los libertarios mendocinos y la firma en disidencia de Nieri.
El Presupuesto 2026 que salió de la comisión
El dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026 y Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria obtuvo 28 firmas, entre las que hubo 6 en disidencia –una de ellas fue la del cornejista Lisandro Nieri-.
El proyecto que salió de comisión es diferente del que ingresó el Ejecutivo y establece en el artículo 75 la derogación de las leyes 27.793 y 27.795: Emergencia en Discapacidad y Financiamiento para Universidades Nacionales.
Esa novedad es una de las razones que llevó a la cantidad de disidencias. Por lo que parte de la discusión en el recinto podría basarse en estas últimas incorporaciones.
A los mendocinos les interesa también lo que sucederá con el Régimen de Zona Fría, que subsidia a todo Mendoza en el pago del gas. El proyecto de Javier Milei solo deja vigente el descuento para Malargüe.
Otras leyes fiscales que se votarán en Diputados
Los cuatro mendocinos que firmaron el despacho del Presupuesto 2026, también lo hicieron en el proyecto de regla fiscal que incluye modificaciones al Código Penal.
Al igual que pasó con la otra iniciativa, los libertarios mendocinos Facundo Correa Llano, la debutante Julieta Metral Asensio y Álvaro Martínez firmaron sin objeciones y Lisandro Nieri lo hizo en disidencia.
Este proyecto, que algunos creen que podría caerse en Diputados, establece la obligación principal de que el Presupuesto proyecte un resultado equilibrado o superavitario, prohibiéndose déficits financieros.
Para lograr ese objetivo, dispone un mecanismo de ajuste y recorte de partidas; y procedimientos previos a la sanción de todo proyecto de ley que pueda tener impacto fiscal.
Por otro lado, incorpora deberes en cabeza de los funcionarios públicos a fin de garantizar que no se realicen gastos no autorizados o sin financiamiento acreditado; y asegura la no emisión monetaria que tenga por fin financiar gasto primario de la Administración Pública nacional.
Y para el caso de que las pautas no fueren respetadas, incluye nuevos tipos penales.