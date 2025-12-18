PAMI: la fiscal de la causa de los medicamentos pidió el sobreseimiento de Litvinchuk

jubilados pami david litvinchuk David Litvinchuk en la audiencia de acusación por la causa de medicamentos de PAMI. Ahora, la fiscal pidió el sobreseimiento. Foto: Cristian Lozano

Sobreseimiento para el titular de PAMI Mendoza

La investigación penal inició a partir de una denuncia formulada en febrero de este año por la Asociación de Jubilados y Pensionados (Jubypen), a raíz de la falta de cumplimiento por parte de los directores nacional y local de PAMI de una medida cautelar ordenada por el Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, a cargo Pablo Quirós.

La resolución judicial ordenaba al PAMI dar marcha atrás con los cambios implementados en la entrega de medicamentos del “Vademecum de Medicamentos Esenciales” que fijaba nuevos requisitos para que jubilados y pensionados pudieran acceder a ellos de manera gratuita.

En enero del 2025, se intimó a Esteban Leguizamo y David Litvinchuk, directores nacional y local de PAMI, para que cumplieran con esa medida judicial. Atento al incumplimiento de la misma, en agosto fueron acusados, en sede penal, como coautores del delito de desobediencia fijado en los artículos 239 y 45 del Código Penal.

Ese delito sanciona a la persona que desobedeciere a un funcionario público. Consiste en no acatar ese mandato legítimo y se consuma en el momento en que no se cumple con la orden.

Durante estos cuatro meses de investigación, la fiscal recolectó pruebas relacionadas al cumplimiento o no de la orden del Juzgado Federal N° 2 de Mendoza, como así también, de la posibilidad real y concreta que tenían los imputados de cumplirla.

“Analizados todos los elementos incorporados a la investigación, entendemos que asiste razón a la defensa del Sr. Litvinchuk corresponde instar su sobreseimiento, porque el imputado no ha tomado parte del hecho delictivo”, describió la fiscal Obregón.

En este caso, la fiscal entendió que el titular de PAMI Mendoza no tuvo, desde su posición, la facultad para modificar el sistema tecnológico que luego impactará en las farmacias para la adquisición de los medicamentos de manera gratuita a jubilados y pensionados mendocinos.

Descubrió, además, pedidos que Litvinchuk impartió desde Mendoza a las áreas de la administración central de PAMI a lo largo del año para que destinaran recursos humanos y técnicos a los efectos de modificar los sistemas y poder cumplir con la orden judicial.

Ese cumplimiento, consideró la fiscal, correspondía a la Gerencia de Tecnología de la Información, que recibe órdenes de la Dirección Ejecutiva Nacional a cargo del titular de PAMI nacional, Esteban Leguizamo.

“El imputado – Litvinchuk- no tenía competencia, limitándose su función como responsable local a comunicar la orden y coordinar su cumplimiento. Por el contrario, quien sí tenía la facultad directa para ordenar la modificación y en consecuencia cumplir con la manda judicial, era el Sr. Leguizamo, máxima cabeza” de PAMI, dijo Obregón, quien continuará la investigación con el titular nacional como único imputado.