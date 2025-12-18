Un hombre provocó el incendio de su casa en Las Heras y se acostó en un colchón a dormir

incendio las heras barrio municipal 5 Tras el incendio, el hombre que lo provocó fue encontrado dormido en un colchón en el garaje. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

El hombre fue encontrado acostado en un colchón en el garaje de su propia casa, inconsciente y fue asistido por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado quienes indicaron que estaba intoxicado por haber inhalado mucho humo.

Provocó el incendio en su propia casa

El padre de quien prendió fuego su casa relató que su hijo le debía plata a un vecino y quería que él le prestara ese dinero. Ante la negativa, sostuvo que habría tomado pastillas para dormir con vino.

incendio las heras barrio municipal 3 El padre del hombre que provocó el incendio contó que su hijo tomó pastillas para dormir junto con vino.

Esta combinación terminó con una reacción muy agresiva en el hombre, quien incendió su propia casa. Lo llamativo fue que se llevó un colchón hacia el garaje y como si nada se quedó dormido.

Los vecinos relataron que esta persona tenía problemas de adicciones y alcoholismo, y que había expresado sus intenciones de provocar el incendio, hasta que lo hizo este jueves.

Tras el incendio necesitan ayuda

A pesar que el padre de quien provocó el fuego salió a tiempo, sufrió quemaduras al intentar extinguir las llamas que ardían y consumían su casa.

El hombre de 72 años expresó que tiene a su esposa en un geriátrico y ahora perdió todo, hasta su ropa, como consecuencia del incendio provocado por su hijo. Los Bomberos que controlaron las llamas confirmaron que las pérdidas fueron totales.

incendio las heras barrio municipal 4 El incendio provocado por el hombre de 45 años dejó a su padre sin casa, sin ropa y sin nada. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Quienes quieran ayudar al hombre que se quedó sin nada tras el incendio pueden comunicarse con el nieto de la víctima, Augusto, al 261 5892897, o quienes quieran colaborar con dinero podrán hacerlo al alias silvi.e.c a nombre de Silvana Erica Cruz.