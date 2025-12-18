Un hombre de 45 años provocó el incendio de su propia casa en Las Heras, donde estaba su padre. En medio del fuego, se llevó un colchón hacia el garaje y se quedó dormido. Fue asistido por los médicos de una ambulancia quienes indicaron que sufrió una fuerte intoxicación por el humo.
Un hombre provocó el incendio de su casa en Las Heras y se acostó en un colchón a dormir
Vecinos indicaron que hace tiempo amenaza con quemar de su casa de Las Heras. Tras el incendio se llevó un colchón al garaje y se quedó dormido
Ocurrió en la mañana de este jueves en calles Antártida Argentina y Río Diamante, del barrio Municipal, de Las Heras, donde los vecinos llamaron al 911 para alertar sobre el incendio.
Llegó un camión de Bomberos de Las Heras, pero no tenía agua, hasta que arribó un camión hidrante y la asistencia del Cuartel Central.
El hombre fue encontrado acostado en un colchón en el garaje de su propia casa, inconsciente y fue asistido por los médicos de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado quienes indicaron que estaba intoxicado por haber inhalado mucho humo.
Provocó el incendio en su propia casa
El padre de quien prendió fuego su casa relató que su hijo le debía plata a un vecino y quería que él le prestara ese dinero. Ante la negativa, sostuvo que habría tomado pastillas para dormir con vino.
Esta combinación terminó con una reacción muy agresiva en el hombre, quien incendió su propia casa. Lo llamativo fue que se llevó un colchón hacia el garaje y como si nada se quedó dormido.
Los vecinos relataron que esta persona tenía problemas de adicciones y alcoholismo, y que había expresado sus intenciones de provocar el incendio, hasta que lo hizo este jueves.
Tras el incendio necesitan ayuda
A pesar que el padre de quien provocó el fuego salió a tiempo, sufrió quemaduras al intentar extinguir las llamas que ardían y consumían su casa.
El hombre de 72 años expresó que tiene a su esposa en un geriátrico y ahora perdió todo, hasta su ropa, como consecuencia del incendio provocado por su hijo. Los Bomberos que controlaron las llamas confirmaron que las pérdidas fueron totales.
Quienes quieran ayudar al hombre que se quedó sin nada tras el incendio pueden comunicarse con el nieto de la víctima, Augusto, al 261 5892897, o quienes quieran colaborar con dinero podrán hacerlo al alias silvi.e.c a nombre de Silvana Erica Cruz.