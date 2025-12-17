Tragedia en un geriátrico: tres mujeres murieron al desatarse un incendio

Fuego geriátrico incendio Varias ambulancia del SAME Mar del Plata asistieron a los heridos tras el incendio que se registró en un geriátrico. Foto gentileza lacapitalmdp.com.ar

Tres de las residentes del geriátrico fallecieron en el lugar y la cuarta víctima fatal fue rescatada por los bomberos, y fue trasladada en una ambulancia Hospital Interzonal General de Agudos (Higa), quien pese a la gravedad del cuadro que presentaban logró sobrevivir y se encuentra fuera de peligro.

Los bomberos lograron retirar a las personas que residían en el geriátrico, todos adultos mayores, muchos de los cuales debieron ser atendidos en el lugar por el personal del SAME por inhalación de humo. Una situación similar ocurrió con varios efectivos policiales, de los cuales 12 debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad al presentar intoxicación por monóxido de carbono.

Las autoridades confirmaron al medio La Capital, que cuatro mujeres habián fallecido, una de ellas en HIGA. Las víctimas fueron identificadas como Teresa Caporaleti, de 95 años, Beatriz Méndez, también de 95, y María Vásquez, de 80 años. En un comienzo del incendio, se había informado que las víctimas eran cuatro, pero más tarde las autoridades del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) informaron que Inés Golman, de 79 años, logró sobrevivir.

El Departamento Central de Bomberos informó que el origen del incendio se habría desatado en la habitación 12, ubicado en el segundo piso del geriátrico y las llamas se propagaron rápidamente hacia los demás dormitorios. “La residencia cuenta con dos pisos más una azotea y tiene un total de 27 habitaciones”, informó el portal marplatense 0223.

Al momento del devastador incendio, se encontraban internados 38 adultos mayores que debieron ser evacuados de inmediato por los bomberos. Minutos después, algunos de ellos fueron retirados por sus familiares, mientras que otros debieron ser derivados a otros tres geriátricos de la ciudad.

Fuego geriátrico evacuación Un incendio en un geriátrico provocó la muerte de de tres mujeres y varias personas resultaron afectadas por inhalación de humo. Foto gentileza 0223.com.ar

Las autoridades indicaron que hasta el momento se desconocen qué circunstancia causó el siniestro, pero el personal de Bomberos y de la policía científica trabajó varias horas en el lugar para determinar cómo se inició el incendio.

"Fue un hecho lamentable, de esos que nadie quiere pasar. Hubo adultos mayores evacuados y ese trabajo es muy difícil. La labor del Same fue impecable, hay mucha atención psicológica y está la secretaria de Salud Viviana Bernabei todavía activa", afirmó el secretario de Seguridad municipal, Rodrigo Goncalvez.