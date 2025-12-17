El diputado nacional (LLA), Luis Petri, defendió el Presupuesto 2026 a poco de su votación en una entrevista al programa político 7D, que se emite por El Siete.
Luis Petri defendió el Presupuesto 2026 y enfatizó: "Argentina recuperó la normalidad"
El diputado de la LLA por Mendoza recalcó que el Presupuesto mantiene el "equilibrio fiscal", frente a las críticas por la pauta de gastos
Petri recalcó que el Ejecutivo, "va a cumplir con el Presupuesto 2026" y argumentó que "se hará por el programa político que tiene el Presidente y el liderazgo".
En medio del tratamiento del Presupuesto, otorgó una entrevista a Julián Imazio, Rosana Villegas, Pablo Gerardi y a Agustina Fiadino y recalcó la importancia de la nueva composición de la Cámara Baja: "Pasamos de un Congreso tira piedras a un Congreso motosierra".
En ese punto, enfatizó: "Decían que todo parecía imposible hasta que pasó. La baja de la inflación, hicimos una fuerte reducción de la pobreza que va a seguir bajando. Estábamos en un 58% y la llevamos al 31%".