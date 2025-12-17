Inicio Política Luis Petri
Luis Petri defendió el Presupuesto 2026 y enfatizó: "Argentina recuperó la normalidad"

El diputado de la LLA por Mendoza recalcó que el Presupuesto mantiene el "equilibrio fiscal", frente a las críticas por la pauta de gastos

Por UNO
El diputado Luis Petri habló con el programa 7D, que se emite por el Siete.

El diputado nacional (LLA), Luis Petri, defendió el Presupuesto 2026 a poco de su votación en una entrevista al programa político 7D, que se emite por El Siete.

Petri recalcó que el Ejecutivo, "va a cumplir con el Presupuesto 2026" y argumentó que "se hará por el programa político que tiene el Presidente y el liderazgo".

En medio del tratamiento del Presupuesto, otorgó una entrevista a Julián Imazio, Rosana Villegas, Pablo Gerardi y a Agustina Fiadino y recalcó la importancia de la nueva composición de la Cámara Baja: "Pasamos de un Congreso tira piedras a un Congreso motosierra".

En ese punto, enfatizó: "Decían que todo parecía imposible hasta que pasó. La baja de la inflación, hicimos una fuerte reducción de la pobreza que va a seguir bajando. Estábamos en un 58% y la llevamos al 31%".

