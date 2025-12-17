Luis Petri defendió el Presupuesto 2026 y enfatizó: "Argentina recuperó la normalidad"

Petri recalcó que el Ejecutivo, "va a cumplir con el Presupuesto 2026" y argumentó que "se hará por el programa político que tiene el Presidente y el liderazgo".

En medio del tratamiento del Presupuesto, otorgó una entrevista a Julián Imazio, Rosana Villegas, Pablo Gerardi y a Agustina Fiadino y recalcó la importancia de la nueva composición de la Cámara Baja: "Pasamos de un Congreso tira piedras a un Congreso motosierra".