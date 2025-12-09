Luis Petri arrancó su agenda en Diputados con una reunión clave junto a Sturzenegger

Según se informó, la convocatoria respondió a un pedido del jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, y tuvo como objetivo ordenar el trabajo parlamentario de cara a una etapa intensa de discusión legislativa. El ministro estuvo acompañado por funcionarios de su cartera, entre ellos los secretarios Alejandro Cacace y Maximiliano Fariña.

Presencia mendocina en Diputados

La participación de Luis Petri y de Álvaro Martínez resaltó la representación mendocina en el inicio de este ciclo político en el Congreso. Para Petri, se trató de una de sus primeras actividades formales desde que asumió la banca, con una agenda alineada a los temas prioritarios del oficialismo nacional.

Si bien la reunión fue de carácter técnico y político, marcó el punto de partida del trabajo legislativo para los nuevos diputados, que comienzan a debatir proyectos de gran importancia para el Ejecutivo.

Los proyectos a tratar en sesiones extraordinarias

El Gobierno nacional prevé que, durante el período de sesiones extraordinarias que se extiende hasta el 30 de diciembre, se traten iniciativas como el Presupuesto 2026 y la llamada ley de Inocencia Fiscal. Otras reformas de mayor alcance, como las vinculadas al ámbito laboral, tributario y penal, quedarían para una segunda etapa, prevista para enero y febrero.

En ese contexto, la reunión con Sturzenegger funcionó como una instancia de alineamiento interno dentro del bloque libertario y como primer paso de una agenda que tendrá a los diputados recién asumidos -entre ellos los mendocinos- activos en el debate parlamentario de los próximos meses.