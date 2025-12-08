"Será un honor para siempre", aseguró Petri tras renunciar al Ministerio de Defensa

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/1998089467278819709?s=48&partner=&hide_thread=false Al Presidente de la Nación Argentina @JMilei, de mi mayor consideración: pic.twitter.com/REgfMIxF3t — Luis Petri (@luispetri) December 8, 2025

Para Petri, hoy las Fuerzas Armadas son garantes de la vida, la independencia, la libertad y la integridad territorial: "En las fronteras, con la Operación Roca desplegada en Salta, Misiones y Jujuy; en la zona económica exclusiva, cuidando los recursos de todos los argentinos; y en nuestros cielos, con la incorporación del sistema de armas F-16".

"También lo hacen asistiendo y salvando vidas en desastres y catástrofes, como quedó demostrado en los temporales de Bahía Blanca, Zárate y Campana, y en los incendios de Córdoba, Bariloche y El Bolsón".

El balance de Petri sobre su paso por Defensa

En otra parte de la carta dirigida a Milei aseguró que en los dos años de gestión las Fuerzas Armadas han avanzado en un proceso de transformación histórico.

"Bajo su liderazgo, y siguiendo sus directivas como Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, ejecutamos políticas que permitieron recuperar material crítico, modernizar doctrinas, fortalecer el adiestramiento y la ejercitación con países aliados que defienden los valores de la libertad".

También destacó que el camino recién comienza después de décadas de desinversión y destratos. "Pero estamos en el camino correcto", remarcó.

Los agradecimientos no fueron sólo a Milei. Agradeció a todo el Gabinete: "Conformamos un verdadero equipo bajo el liderazgo del Presidente que enfrenta los problemas arrastrados por décadas, no tira la pelota afuera, no pone excusas, y los resuelve pensando en las generaciones presentes y futuras, sin importar los costos políticos".

Lo que viene para Petri

Luego de dejar el cargo asumirá su banca en la Cámara de Diputados en el bloque de La Libertad Avanza, luego de ser electo en las pasadas elecciones del 26 de octubre.

"Los argentinos eligieron no volver atrás y vamos a honrar ese mandato", dijo, luego de aclarar que seguirá defendiendo al gobierno de Milei y a los millones de argentinos que confían y creen en el cambio definitivo que estamos llevando adelante.

Antes de asumir la banca, este martes viajará a la Antártida.

¿Quién es Pestri el sucesor de Petri?

Carlos Alberto Presti será el nuevo ministro de Defensa. Actualmente, es un teniente general del Ejército argentino con una carrera militar consolidada y experiencia operativa.

Carlos Presti Carlos Presti, el nuevo ministro de Defensa.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Se formó en el Colegio Militar de la Nación, de donde egresó en 1987 como subteniente de Infantería. Luego de 42 años, es la primera vez que un militar ocupa este cargo.

A lo largo de su trayectoria ocupó roles clave: fue comandante de la IV Brigada Aerotransportada, jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601 y director del Colegio Militar.