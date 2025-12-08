Supermartes minero: vallas, cortes y restricciones de estacionamiento en el inicio del operativo de seguridad

legislatura operativo mineria La Legislatura ya se ve vallada, preparada para la sesión y la marcha por la minería. Foto: Matías Pascualetti

Los departamentos de seguridad vial o tránsito de los municipios por los que pasará la manifestación ya están alertados. Seguramente se les pedirá “una mano”. Mientras, la Legislatura ya fue vallada y en los alrededores se colocaron cintas para restringir el estacionamiento.

La prohibición para estacionar en las zonas delimitadas regirá desde las 18 de este lunes. El martes habrá cortes de tránsito en las calles aledañas a la Casa de las Leyes.

Operativo de seguridad por la sesión de minería

Ya se pueden ver vallas rodeando la Legislatura. Personal de seguridad aprovechó el lunes feriado para comenzar los preparativos del operativo previsto para el martes.

El Ministerio no tiene a ciencia cierta un número de la cantidad de personas que se espera que proteste en las afueras de la Legislatura, mientras se desarrolla la sesión por la aprobación de 4 proyectos mineros, pero entiende que será mayor al que se congregó la semana pasada.

operativo legislatura mineria A las 18 del lunes comienza la restricción para estacionar en los alrededores de la Legislatura, como parte del operativo previsto por la sesión de minería. Foto: Matías Pascualetti

Por ello, para que nada se salga de control, lo que buscan, con ayuda del personal de Tránsito de Ciudad, es guiar la marcha hasta la plaza Independencia.

“Nuestro objetivo es garantizar el derecho a manifestarse, pero con respeto al resto de la ciudadanía. No vamos a tolerar ataques al patrimonio público ni acciones que vulneren la tranquilidad y el orden que caracterizan a Mendoza. Esperamos responsabilidad de todos”, dijo en conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

"En Mendoza el orden no se negocia y las leyes se cumplen. Los mendocinos pueden estar tranquilos: no vamos a permitir hechos de violencia como los registrados recientemente en manifestaciones", agregó la funcionaria.

El operativo policial será similar al que se desplegó para la Asamblea Legislativa del 1 de mayo, con zona de exclusión en los alrededores de la Legislatura.

En la mañana del lunes, se delimitaron zonas de estacionamiento con cintas. Desde las 18 ya no se podrá estacionar en las cuadras que rodean la Legislatura: calles Rivadavia y Espejo, entre Patricias Mendocinas; ni en España y Patricias, entre Espejo y Rivadavia. El martes, se cortará la circulación en ese perímetro.

La sesión por la minería

La sesión en la que el Senado tratará los 4 proyectos que llegaron con media sanción de Diputados comenzará después de la sesión de acuerdos, que está prevista para las 9.30.

A diferencia de lo que sucedió en la cámara baja, es probable que el orden del temario se invierta para comenzar votando el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que es el de explotación de cobre en Uspallata que motiva las protestas antimineras.

operativo seguridad mineria La intención es concentrar la protesta contra la minería en la plaza Independencia.

También se tratarán las DIAs de 27 proyectos de exploración ubicados en el Malargüe Distrito Minero Occidental; regalías mineras y la creación de un Fondo de Compensación Ambiental.

El oficialismo cuenta con votos suficientes para la aprobación de todas las iniciativas mineras. Pero, más allá de eso, lo que pretende es que salgan de la Legislatura con el mayor consenso posible para que tener la seguridad de que se sostendrán en el tiempo como política pública.