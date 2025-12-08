El presidente Javier Milei partirá esta noche rumbo a Oslo, Noruega, para acompañar a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado —fundadora del espacio de centroderecha Vente Venezuela— en la ceremonia en la que recibirá el Premio Nobel de la Paz.
Milei viaja a Oslo para acompañar a Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz
Desde el equipo de gobierno de Javier Milei confirmaron su presencia este fin de semana, tras aceptar la invitación personal que le había hecho llegar Machado. Su regreso está previsto para el viernes 12.
La estadía será breve debido al inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso, programadas desde el miércoles 10, donde se debatirá el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas laboral, tributaria y previsional impulsadas por el Ejecutivo.
Por el momento, la única acompañante de Javier Milei sería su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia.
Corina Machado, entre las distinciones y la clandestinidad
Corina Machado fue distinguida en octubre con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y por su lucha por “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según destacó el comité que otorga la distinción. La referente de Vente Venezuela asegura actualmente que vive “en la clandestinidad” y denuncia amenazas permanentes del gobierno de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello.
La ceremonia, en la que también participarán otros mandatarios como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se realizará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo —sede de la entrega desde 1990— y será transmitida por diversas plataformas.
Por otra parte, Milei envió copias de dos de sus libros a representantes del Partido de la Restauración de Japón, gesto que enmarcó en una nueva defensa del avance del liberalismo en Argentina y su deseo de que Japón siga un camino similar.