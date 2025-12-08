Milei viaja a Oslo para acompañar a Corina Machado en la ceremonia del Nobel de la Paz

corina-machadojpg María Corina Machado, líder venezolana de la oposición.

Por el momento, la única acompañante de Javier Milei sería su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia.

Corina Machado, entre las distinciones y la clandestinidad

Corina Machado fue distinguida en octubre con el Premio Nobel de la Paz por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano” y por su lucha por “una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según destacó el comité que otorga la distinción. La referente de Vente Venezuela asegura actualmente que vive “en la clandestinidad” y denuncia amenazas permanentes del gobierno de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello.

María Corina Machado 2.JPG Corina Machado.

La ceremonia, en la que también participarán otros mandatarios como Santiago Peña (Paraguay) y Daniel Noboa (Ecuador), se realizará el miércoles 10 en el Ayuntamiento de Oslo —sede de la entrega desde 1990— y será transmitida por diversas plataformas.

Por otra parte, Milei envió copias de dos de sus libros a representantes del Partido de la Restauración de Japón, gesto que enmarcó en una nueva defensa del avance del liberalismo en Argentina y su deseo de que Japón siga un camino similar.