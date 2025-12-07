Milei envió sus libros a dirigentes japoneses y volvió a destacar el avance del liberalismo en Argentina

El presidente Javier Milei envió copias de dos de sus libros a representantes del Partido de la Restauración de Japón y reafirmó el avance del liberalismo en Argentina, al tiempo que expresó su deseo de que el país asiático adopte un rumbo similar.
El presidente también sostuvo que espera una desaceleración de la inflación en las próximas semanas, tras el aumento registrado después de las elecciones.
“Le entregué copias de Milei y la Revolución Liberal y El fenómeno Milei a Fumitake Fujita, colíder del Partido de la Restauración de Japón, un partido de gobierno de coalición del Partido Liberal Democrático. ¡Espero que Japón avance hacia el liberalismo como Argentina! ¡Viva la libertad!”, escribió Javier Milei en su cuenta de X.
Sobre los libros que obsequió Javier Milei
La biografía Milei y la Revolución Liberal, escrita por Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, repasa el “fenómeno político y social” que representa Milei en Argentina. Los autores señalan que sus ideas se inscriben en el liberalismo clásico, el minarquismo y el anarcocapitalismo, con ejes como el principio de no agresión, la autopropiedad y los mercados libres. El texto describe, además, cómo el dirigente captó la atención pública hasta consolidar el movimiento La Libertad Avanza.
El libro también detalla su postura crítica frente al statu quo político y económico del país y las reformas estructurales y fiscales que Javier Milei busca impulsar, varias de las cuales pretende debatir el próximo año con la nueva composición del Congreso.
Por su parte, El fenómeno Milei aborda el ascenso del Presidente y se centra en los desafíos del que describe como “el primer gobierno anarcocapitalista de la historia”. El autor analiza su irrupción mediática, inicialmente considerada extravagante, y su tránsito desde un “fenómeno barrial” hasta su llegada a la jefatura del Estado.
Fuentes: X y Agencia Noticias Argentinas.