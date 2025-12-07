Milei envió sus libros a dirigentes japoneses y volvió a destacar el avance del liberalismo en Argentina

Captura Javier Milei - Libros - Elecciones en Japón

Sobre los libros que obsequió Javier Milei

La biografía Milei y la Revolución Liberal, escrita por Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, repasa el “fenómeno político y social” que representa Milei en Argentina. Los autores señalan que sus ideas se inscriben en el liberalismo clásico, el minarquismo y el anarcocapitalismo, con ejes como el principio de no agresión, la autopropiedad y los mercados libres. El texto describe, además, cómo el dirigente captó la atención pública hasta consolidar el movimiento La Libertad Avanza.

El libro también detalla su postura crítica frente al statu quo político y económico del país y las reformas estructurales y fiscales que Javier Milei busca impulsar, varias de las cuales pretende debatir el próximo año con la nueva composición del Congreso.

Por su parte, El fenómeno Milei aborda el ascenso del Presidente y se centra en los desafíos del que describe como “el primer gobierno anarcocapitalista de la historia”. El autor analiza su irrupción mediática, inicialmente considerada extravagante, y su tránsito desde un “fenómeno barrial” hasta su llegada a la jefatura del Estado.

Fuentes: X y Agencia Noticias Argentinas.