Panzazos, guarradas y calzoncillos para leudar el gran grotesco criollo

Los panzazos no se hicieron conocidos a través de un video ocasional o de un medio de prensa privado sino que fueron proporcionados por la propia Presidencia para aportar, especulamos, una cuota de supuesta frescura y demostrar la cohesión del mandatario con sus funcionarios más cercanos.

Pero, claro, no todos tienen por qué verlo así. No son pocos los que opinan que todos esos funcionarios son gente grande y con responsabilidades institucionales de primer grado. Y que estos saltitos y bailecitos sugieren cosas más propias de adolescentes que llegan excedidos al colegio en el UPD (último primer día) de la secundaria.

En concreto, no ven en esas exteriorizaciones oficiales un cuadro de gente polenta, simpática o jodona. Ni consideran que con esas actitudes los funcionarios de mayor importancia del Estado saquen patente de "frescos". Piden, en cambio, un poco de consideración para esa necesaria formalidad que demanda la función pública en una república democrática.

Papelón y calzoncillos

Los últimos días han sido generosos en materia de papelones políticos, tanto en el Gobierno como en la oposición. Todavía resuenan, por caso, los comentarios por la sorprendente actuación del legislador nacional Gerardo Cipolini, de 82 años, perteneciente a la UCR del Chaco, quien por ser el diputado de mayor edad presidió en el Congreso la jura de los nuevos diputados nacionales.

gerardo cipolini ucr

Allí Cipolini hizo una serie de comentarios alocados sobre algunas de las nuevas legisladoras, centrados en los cuerpos y vestimentas, del tipo "qué buena está la chaqueña" o "qué linda la peruca", sin percatarse de que el micrófono del estrado estaba abierto. Nos hizo acordar a esos tíos desubicados que hacen chistes viejos en los casamientos y a los que se suele tildar de "ridículos". Para seguir en ese tono, la diputada kirchnerista Cecilia Moreau salió a advertirle: "Sepa, diputado, que las mujeres somos mucho más que un culo".

Otro de los que estuvo como protagonista en esa especie de comedia italiana de los años ´60 en que suele convertirse el país, fue el jefe de los espías del Estado Sergio Neiffert, quien fue echado de la SIDE de manera escandalosa. Era medianoche cuando dos funcionarios subalternos llegaron a la casa de Neiffert, en la paqueta zona de Martínez, para anoticiar a su superior que debía renunciar por decisión de Santiago Caputo, que es el asesor que manda a todos ellos aunque no tiene ningún cargo formal en el Gobierno, no firma nada, y es monotributista.

side neiffert Sergio Neiffert fue echado de la SIDE de manera escandalosa.

Neiffert, que ya dormía, los atendió en calzoncillos y la discusión fue tan estentórea que se escuchó en las casas vecinas. Al parecer, Neiffert que debía espiar para reportar a Caputo, habría empezado a hacerlo para otra funcionaria. Los calzoncillos de Neiffert hicieron juego con eso de llamarle "cloacas" a las oficinas de la SIDE.

La falta de profesionalismo y de recato republicano de algunos funcionarios en el principal organismo de inteligencia del país es otra de las tantas deudas de la política argentina.

Guaranga/os

El tenor de los juramentos que se escucharon y las actitudes que se vieron en la reciente asunción de los nuevos diputados nacionales podrían formar parte de un compendio del disparate argentino.

Es lamentable que en lugar de un simple pero contundente juramento -que es lo que marca el reglamento- con el que se comprometan a respetar la Constitución Nacional, dicha jura haya mutado hacia un esperpéntico show donde desubicados de todos los colores políticos se olvidaron de la Constitución y juraron por defender la patria palestina, la dictadura de Maduro, o exigieron la liberación de Cristina Kirchner condenada por corrupción en todas las instancias judiciales.

Lo de la libertaria Lilia Lemoine, por ejemplo, se pareció a lo que hacen esos hinchas fanáticos de fútbol que se ponen detrás de los arcos para insultar durante todo el partido, como desaforados, a los arqueros. Lemoine es una señora de lengua y de gestos desatadamente guarros que, encima, parece pretender que consideremos lo suyo como un acting cool.

lemoine gallardo diputados nacionales

Ni hablar del "tomá, tomá" que el trotkista mendocino Nicolás del Caño le dedicó a la libertaria Lemoine, ni de las ensayadas escenas de gestos que el kirchnerista Juan Grabois envió hacia el sector de La Libertad Avanza y el palco donde estaba el Presidente, quien tampoco mantuvo la compostura que, en un acto de suma importancia institucional como es la jura de representantes del pueblo, debe tener un primer mandatario como presidente de todos los argentinos.