Bajar la cantidad de partos por cesáreas sin preguntar a las que ponen el cuerpo

La discusión parece darse como si todas las mujeres parieran en las mismas condiciones, a la misma edad, con los mismos proyectos vitales y las mismas redes de contención. Como si la maternidad fuera un hecho biológico aislado y no una experiencia atravesada por factores sociales, económicos, de género, de clase y de época.

Maternidades distintas, decisiones distintas

embarazo después de los 40 Cada vez es más frecuente que las mujeres decidan tener hijos después de los 40 años. Muchas de ellas piden tener una cesárea y no quieren arriesgarse a un parto natural.

Hoy la maternidad se posterga. Muchas mujeres son madres cerca o después de los 35, incluso de los 40 años. Tienen uno o dos hijos como máximo y llegan a ese momento tras años de trabajo, estudio, autonomía económica y decisiones postergadas. En ese contexto, no es menor que, en determinados casos, la cesárea sea percibida -y muchas veces recomendada- como una opción más segura.

Asumir que el alto número de cesáreas responde únicamente a la “viveza” de las prepagas o a la comodidad médica es una simplificación. Invisibiliza a las mujeres que deciden, con información y acompañamiento profesional, no atravesar un parto vaginal. No por ignorancia ni sometimiento, sino por elección.

Desde que las mujeres comenzaron a tomar decisiones más autónomas sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida, la natalidad cayó de manera sostenida. En los últimos años, la reducción ronda el 38%. No es un dato aislado ni anecdótico: habla de maternidades más pensadas, más elegidas y menos obligatorias. En ese contexto, discutir cómo nacen los hijos sin discutir por qué y cuándo se los tiene es volver a mirar solo una parte del problema.

Autonomía, más allá del protocolo

La paradoja es conocida: sobre el cuerpo de las mujeres siempre hay opiniones disponibles. Pasó con el debate por la interrupción legal del embarazo y vuelve a pasar ahora. La maternidad parece ser un asunto colectivo cuando conviene discutirla, regularla o administrarla. Pero el costo físico, emocional y vital sigue siendo individual.

Día Internacional de la Partera.jpg ¿Parto natural o por cesárea? Una de las preguntas que las personas gestantes más se hacen a lo largo del embarazo.

Hablar de parto respetado debería implicar algo más amplio que defender una vía de nacimiento sobre otra. Debería incluir la posibilidad de que cada mujer, cada persona gestante, pueda decidir cómo parir: en el agua, rodeada de familiares, en su casa, abrazada a un árbol o en un quirófano, con anestesia, camisolín y luz blanca. Todas esas opciones son legítimas si surgen de una decisión informada y acompañada, no de una imposición.

Cuestionar un esquema que busca “bajar cesáreas” sin mirar el contexto no es negar los riesgos de las cirugías ni el valor del parto vaginal. Es advertir que las decisiones sobre los cuerpos no pueden tomarse como si los nacimientos ocurrieran en una probeta gigante, regulable desde una mesa de acuerdos técnicos.

La autonomía no es obligar a parir de una manera u otra. Es, justamente, lo contrario.