Ya está circulando el newsletter de Diario UNO

La presentación del newsletter es muy amigable, con títulos que te sintetizan las noticias, fotos y la posibilidad de ampliar la data con un solo click para desplegar el artículo completo.

WhatsApp Image 2025-12-06 at 19.59.16 Carlos Hernández, editor del newsletter de Diario UNO.

Como sobreabundan las notificaciones y proliferan datos inciertos, fake news y supuestas noticias sin chequeo previo, que seguramente te llegan todo el tiempo a tu celu o a la compu, la idea de esta entrega es ordenar un poco el caos noticioso y estructurar el rompecabezas informativo con lo más destacado del día.

Está bueno este sistema que te presentamos porque es ágil y en un pantallazo recorrés lo más destacado, ya sea en política, deportes, espectáculo o sociedad. Claro que si te interesa algún otro tema específico podés entrar desde el mismo newsletter a navegar por las páginas de Diario UNO, donde vas a encontrar todo tipo de información elaborada por nuestros profesionales especializados.

Espero que te resulte de utilidad el nuevo servicio periodístico en el que ponemos a disposición nuestro criterio y rigor, que ya están apreciando quienes se han suscripto al newsletter.

En la bandeja de entrada de tu correo vas a poder identificar sin problemas mi envío por el remitente de Diario UNO y el asunto que te indica de qué viene el tema saliente.

Entonces, para recibir de lunes a viernes el mail informativo de manera gratuita podés registrar aquí solamente tu nombre y dirección de correo, y así ya quedamos en contacto.

Abrazos

Carlos Hernández.