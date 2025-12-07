Después de una fructífera experiencia que ha cumplido su segundo mes, abrimos a más usuarios nuestro newsletter, el boletín informativo de Diario UNO, para que llegue cada día a tu mail en forma gratuita.
Ya está circulando el newsletter de Diario UNO
Carlos Hernández, editor del envío digital, te presenta una forma innovadora de comunicar las noticias
Quienes vienen recibiendo ya el reporte de lunes a viernes encuentran una selección de noticias que yo mismo les recomiendo de la edición de Diario UNO, el portal más leído de Mendoza y posicionado entre los principales periódicos del país.
En cada entrega vas a poder leer mi columna de opinión, sintética, de un tema de fondo y un reporte de las principales novedades presentadas por diariouno.com.ar
La presentación del newsletter es muy amigable, con títulos que te sintetizan las noticias, fotos y la posibilidad de ampliar la data con un solo click para desplegar el artículo completo.
Como sobreabundan las notificaciones y proliferan datos inciertos, fake news y supuestas noticias sin chequeo previo, que seguramente te llegan todo el tiempo a tu celu o a la compu, la idea de esta entrega es ordenar un poco el caos noticioso y estructurar el rompecabezas informativo con lo más destacado del día.
Está bueno este sistema que te presentamos porque es ágil y en un pantallazo recorrés lo más destacado, ya sea en política, deportes, espectáculo o sociedad. Claro que si te interesa algún otro tema específico podés entrar desde el mismo newsletter a navegar por las páginas de Diario UNO, donde vas a encontrar todo tipo de información elaborada por nuestros profesionales especializados.
Espero que te resulte de utilidad el nuevo servicio periodístico en el que ponemos a disposición nuestro criterio y rigor, que ya están apreciando quienes se han suscripto al newsletter.
En la bandeja de entrada de tu correo vas a poder identificar sin problemas mi envío por el remitente de Diario UNO y el asunto que te indica de qué viene el tema saliente.
Entonces, para recibir de lunes a viernes el mail informativo de manera gratuita podés registrar aquí solamente tu nombre y dirección de correo, y así ya quedamos en contacto.
Abrazos
Carlos Hernández.