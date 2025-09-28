Inicio Sociedad Diario UNO
Lanzamos una nueva forma de informarte: no te pierdas el newsletter de Diario UNO

Hemos diseñado el newsletter de Diario UNO, y vos tenés que estar entre sus destinatarios. Aquí te pongo al tanto de la innovación

Carlos Hernández
Carlos Hernández, experiencia y periodismo en el newsletter de Diario UNO.

Vivimos en un mundo desbordado de mensajes, notificaciones, redes, fake news. Al completar el día, la saturación no nos da respiro para distinguir de entre la maleza qué es lo importante, qué priorizar, cómo jerarquizar las noticias.

Frente a ese mar de pseudoinformaciones, cobra mayor relevancia el periodismo profesional basado en el conocimiento de especialistas en la generación y edición de noticias, lo que contribuye a ordenar el caos.

Precisamente, en eso consiste la actividad periodística que en Diario UNO desarrolla un plantel conformado por profesionales que se destacan en todas las secciones para brindar las noticias relevantes de Mendoza, del país y del mundo desde una perspectiva local.

Y para acentuar la eficacia en nuestra comunicación, desde ahora te vamos a ofrecer un nuevo servicio, con el propósito de que te llegue una buena selección informativa que no debe perderse en la montaña de datos donde se termina solapando lo relevante.

La idea es hacerte llegar a tu correo un mini boletín diario con lo más destacado de las informaciones elaboradas y chequeadas con rigor profesional por los periodistas de Diario UNO.

El newsletter de Diario UNO llega cada día con noticias seleccionadas especialmente para nuestros lectores.

El nuevo newsletter de Diario UNO

En mi caso, me encargaré de editar y enviarte por mail, de lunes a viernes, el newsletter con noticias recomendadas de lo que publique el diario y tendrás mi comentario sobre temáticas de interés, exclusivo para vos si te registrás acá en forma gratuita.

Se trata de un servicio puerta a puerta, con entrega a domicilio, que en este caso es tu mail. Desde este vínculo voy a estar atento a tus sugerencias, el feedback más idóneo para lograr la evolución de nuestro nuevo medio de comunicación.

He asumido esta responsabilidad para vincularme por esta vía, desde un rol complementario al tradicional en que me has conocido en la tarea de comunicar a través de radio Nihuil, Canal 7 o Diario UNO.

Te invito a que te anotes en forma gratuita para esta entrega diaria, y así ya quedamos en contacto.

Te mando un abrazo.

