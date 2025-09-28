Lanzamos una nueva forma de informarte: no te pierdas el newsletter de Diario UNO

Y para acentuar la eficacia en nuestra comunicación, desde ahora te vamos a ofrecer un nuevo servicio, con el propósito de que te llegue una buena selección informativa que no debe perderse en la montaña de datos donde se termina solapando lo relevante.
La idea es hacerte llegar a tu correo un mini boletín diario con lo más destacado de las informaciones elaboradas y chequeadas con rigor profesional por los periodistas de Diario UNO.
collage newsletter diario uno
El newsletter de Diario UNO llega cada día con noticias seleccionadas especialmente para nuestros lectores.
El nuevo newsletter de Diario UNO
En mi caso, me encargaré de editar y enviarte por mail, de lunes a viernes, el newsletter con noticias recomendadas de lo que publique el diario y tendrás mi comentario sobre temáticas de interés, exclusivo para vos si te registrás acá en forma gratuita.
Se trata de un servicio puerta a puerta, con entrega a domicilio, que en este caso es tu mail. Desde este vínculo voy a estar atento a tus sugerencias, el feedback más idóneo para lograr la evolución de nuestro nuevo medio de comunicación.
He asumido esta responsabilidad para vincularme por esta vía, desde un rol complementario al tradicional en que me has conocido en la tarea de comunicar a través de radio Nihuil, Canal 7 o Diario UNO.
Te invito a que te anotes en forma gratuita para esta entrega diaria, y así ya quedamos en contacto.
Te mando un abrazo.