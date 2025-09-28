Un truco de ropa impresionante: te explico cómo colgar el pantalón en la percha para que no se caiga

Hoy te voy a compartir un truco rápido y sencillo, que no requiere más que una percha, que puedes utilizar en el hogar para colgar un pantalón en el armario sin que se caiga. Muchas veces, ponemos varios pantalones o prendas de ropa en una misma percha, dejando que se arruguen y desacomoden.

Un pantalón de tela suave y delicada, es más propenso a resbalar y caer por la percha. Continúa leyendo para conocer este truco de ropa útil, rápido y efectivo.