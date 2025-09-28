Inicio Sociedad truco
Muy sencillo

Un truco de ropa impresionante: te explico cómo colgar el pantalón en la percha para que no se caiga

Con un sencillo truco o consejo de ropa, puedes mantener tus pantalones ordenados y libres de arrugas dentro del armario

Isabella Brosio
Sin gastar dinero y con una simple percha: el mejor truco para mantener los pantalones en el armario. 

Todo truco, remedio, técnica, herramienta o procedimiento de casa que se realiza con pocos materiales e ingredientes, entra en la larga lista de los llamados trucos caseros. Existe un truco para casi todo, desde la limpieza del hogar hasta arreglos de ropa en casa.

Hoy te voy a compartir un truco rápido y sencillo, que no requiere más que una percha, que puedes utilizar en el hogar para colgar un pantalón en el armario sin que se caiga. Muchas veces, ponemos varios pantalones o prendas de ropa en una misma percha, dejando que se arruguen y desacomoden.

Un pantalón de tela suave y delicada, es más propenso a resbalar y caer por la percha. Continúa leyendo para conocer este truco de ropa útil, rápido y efectivo.

pantalones en percha
Una t&eacute;cnica sencilla para que los pantalones se mantengan firmes en las perchas.&nbsp;

Paso a paso y con un truco: cómo evitar que el pantalón se caiga de la percha

La clave para este truco está en saber colgar los pantalones. No hacen falta perchas raras ni instrumentos costosos para ello. En el video tutorial puedes observar mejor el paso a paso de este truco de ropa. También puedes optar por perchas de pantalón que mantienen la prenda de ropa fija a través de ganchos o presión.

  1. Para comenzar, coloca el pantalón, jean o calza sobre la cama, doblado por la mitad, dejando el largo de pierna.
  2. Introduce la percha por una de las piernas del pantalón, eleva la percha y dobla la pierna del pantalón hacia adentro.
  3. Baja la percha y pasa la otra pierna por adentro. Este dobladillo permite que el pantalón se quede fijo en la persona y no se caiga al piso.
doblar pantalón
Fotos tomadas del tutorial de Tipsdelina en Instagram.&nbsp;

Un truco y algo más: consejos para mantener la ropa ordenada en el armario

Con algunas recomendaciones y tips puedes mantener el armario ordenado y la ropa protegida de amontonamiento, arrugas, caídas y roces. Toma nota y presta atención a estos consejos de ropa sencillos y necesarios.

armario ordenado
Si la ropa es muy delicada, utiliza perchas forradas y suaves para evitar marcas.&nbsp;

  • Regala, descarta o retira la ropa que ya no utilices. Muchas veces guardamos ropa vieja en el armario, por si en algún momento pensamos usarla, y ese momento jamás llega. Retira toda la ropa del armario, analiza el estado de las prendas y clasifícala para regalo, descarte o uso.
  • Organiza la ropa por categorías: pantalones, blusas, vestidos, remeras, camisas, abrigos, medias y ropa interior. Dobla la ropa de manera vertical para ocupar menos espacio.
  • Utiliza cajones de tela dentro de los cajones del armario para organizar la ropa interior y las medias.
  • Coloca lo más liviano arriba y la ropa más pesada abajo para evitar daños en los tejidos.
  • Pon la ropa de estación más cerca y a mano. La ropa que no utilices puedes colocarla en el fondo del armario en cajas o bolsas para protegerla durante los meses que vienen.

