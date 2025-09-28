Por qué hay que rociar el colchón con vinagre: ¿qué significa?

El vinagre es un alimento muy antiguo y con múltiples usos. El origen del vinagre se remonta a la Antigüedad. Nació de forma accidental cuando la fermentación del vino se pasó de tiempo, generando una bebida agria y de gusto intenso. Desde hace miles de años, las diferentes civilizaciones han utilizado el vinagre como alimento, remedio, conservante y bebida de culto.
En la actualidad, el vinagre posee diferentes sabores, orígenes, intensidades y usos. La industria ha ido elaborando y perfeccionando este alimento. De hecho, existen varios tipos con diferentes funciones, como el vinagre de frutas fermentado que se utiliza para cocinar, o el vinagre destilado blanco, que solo se usa para limpiar.
En esta ocasión, te voy a compartir un truco de casa muy sencillo, perfecto para mantener el colchón de la cama libre de malos olores, hongos, humedad o plagas pequeñas. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa esta técnica y cómo aplicarla.
¿Qué significa el truco del vinagre en el colchón? El vinagre, más allá de su gusto intenso y característico, posee enormes propiedades desinfectantes, evita la formación de hongos y neutraliza los malos olores.
El vinagre también ablanda y remueve algunos tipos de mancha, especialmente las de transpiración, grasa y orina; tres tipos de manchas comunes en los colchones y la ropa de cama.
Para realizar este truco, simplemente debes mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador. Rocía todo el colchón con la solución, deja actuar como mínimo una hora, pasa la aspiradora o refriega un poco las manchas y, finalmente, deja secar el colchón completamente.
Lo ideal es rociar con vinagre ambos lados del colchón y esperar a que esté bien seco antes de ponerlo en la cama. Puedes realizar este truco una vez por mes o cuando sientas que el colchón tiene mal olor, veas manchas amarillas o percibas la presencia de ácaros.