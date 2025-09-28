Inicio Sociedad vinagre
Truco de casa

Por qué hay que rociar el colchón con vinagre: ¿qué significa?

Con un poco de vinagre blanco y un truco casero sencillo, es posible remover la suciedad de los colchones y mantenerlos impecables

Isabella Brosio
Por Isabella Brosio [email protected]
Con un poco de vinagre blanco

Con un poco de vinagre blanco, puedes mantener los colchones limpios y libres de malos olores. 

El colchón de la cama es uno de los muebles u objetos del hogar más difícil de limpiar y desinfectar en profundidad. Al ser una masa alta de esponja, pesada y cerrada, no basta con pasar un trapo húmedo. Por suerte, un poco de vinagre se puede realizar un truco: barato, rápido y efectivo.

El vinagre es un alimento muy antiguo y con múltiples usos. El origen del vinagre se remonta a la Antigüedad. Nació de forma accidental cuando la fermentación del vino se pasó de tiempo, generando una bebida agria y de gusto intenso. Desde hace miles de años, las diferentes civilizaciones han utilizado el vinagre como alimento, remedio, conservante y bebida de culto.

vinagre
Es importante leer las etiquetas de cualquier tipo de vinagre antes de utilizarlo en la cocina o para limpiar.&nbsp;

Es importante leer las etiquetas de cualquier tipo de vinagre antes de utilizarlo en la cocina o para limpiar.

En la actualidad, el vinagre posee diferentes sabores, orígenes, intensidades y usos. La industria ha ido elaborando y perfeccionando este alimento. De hecho, existen varios tipos con diferentes funciones, como el vinagre de frutas fermentado que se utiliza para cocinar, o el vinagre destilado blanco, que solo se usa para limpiar.

En esta ocasión, te voy a compartir un truco de casa muy sencillo, perfecto para mantener el colchón de la cama libre de malos olores, hongos, humedad o plagas pequeñas. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa esta técnica y cómo aplicarla.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el colchón

¿Qué significa el truco del vinagre en el colchón? El vinagre, más allá de su gusto intenso y característico, posee enormes propiedades desinfectantes, evita la formación de hongos y neutraliza los malos olores.

El vinagre también ablanda y remueve algunos tipos de mancha, especialmente las de transpiración, grasa y orina; tres tipos de manchas comunes en los colchones y la ropa de cama.

colchón
No mojes demasiado el colch&oacute;n y espera a que se seque completamente en un espacio ventilado.&nbsp;

No mojes demasiado el colchón y espera a que se seque completamente en un espacio ventilado.

Para realizar este truco, simplemente debes mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador. Rocía todo el colchón con la solución, deja actuar como mínimo una hora, pasa la aspiradora o refriega un poco las manchas y, finalmente, deja secar el colchón completamente.

Lo ideal es rociar con vinagre ambos lados del colchón y esperar a que esté bien seco antes de ponerlo en la cama. Puedes realizar este truco una vez por mes o cuando sientas que el colchón tiene mal olor, veas manchas amarillas o percibas la presencia de ácaros.

Un truco y algo más: para qué otras cosas puedo usar vinagre en el hogar

pulverizador
Se puede mezclar vinagre con algunos ingredientes naturales como hierbas, aceites y c&aacute;scaras.&nbsp;

Se puede mezclar vinagre con algunos ingredientes naturales como hierbas, aceites y cáscaras.

  • El vinagre destilado se puede usar para desinfectar el baño, la cocina o los pisos de la casa.
  • Con un poco de vinagre se puede ablandar y remover el sarro acumulado en las griferías.
  • El vinagre de alimentos se puede usar para leudar masas, cocinar y ablandar carnes; y para mejorar la cocción del arroz o los huevos cocidos.

Temas relacionados:

Te puede interesar