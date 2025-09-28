Por qué hay que rociar el colchón con vinagre: ¿qué significa?

En la actualidad, el vinagre posee diferentes sabores, orígenes, intensidades y usos. La industria ha ido elaborando y perfeccionando este alimento. De hecho, existen varios tipos con diferentes funciones, como el vinagre de frutas fermentado que se utiliza para cocinar, o el vinagre destilado blanco, que solo se usa para limpiar.

En esta ocasión, te voy a compartir un truco de casa muy sencillo, perfecto para mantener el colchón de la cama libre de malos olores, hongos, humedad o plagas pequeñas. Toma nota y presta atención para descubrir qué significa esta técnica y cómo aplicarla.

Te explico por qué deberías rociar vinagre en el colchón

¿Qué significa el truco del vinagre en el colchón? El vinagre, más allá de su gusto intenso y característico, posee enormes propiedades desinfectantes, evita la formación de hongos y neutraliza los malos olores.

El vinagre también ablanda y remueve algunos tipos de mancha, especialmente las de transpiración, grasa y orina; tres tipos de manchas comunes en los colchones y la ropa de cama.

colchón No mojes demasiado el colchón y espera a que se seque completamente en un espacio ventilado.

Para realizar este truco, simplemente debes mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco en un pulverizador. Rocía todo el colchón con la solución, deja actuar como mínimo una hora, pasa la aspiradora o refriega un poco las manchas y, finalmente, deja secar el colchón completamente.

Lo ideal es rociar con vinagre ambos lados del colchón y esperar a que esté bien seco antes de ponerlo en la cama. Puedes realizar este truco una vez por mes o cuando sientas que el colchón tiene mal olor, veas manchas amarillas o percibas la presencia de ácaros.

Un truco y algo más: para qué otras cosas puedo usar vinagre en el hogar

pulverizador Se puede mezclar vinagre con algunos ingredientes naturales como hierbas, aceites y cáscaras.